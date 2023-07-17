شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح Bard AI في جميع أنحاء أوروبا.. يدعم الآن أكثر من 40 لغة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان إطلاق جوجل الأولي لـ Bard ، وهو روبوت الدردشة "AI" الخاص به والمبني على نماذج لغات كبيرة، وقد كشفت الشركة مؤخرا عن "تحديث يوليو" الخاص بشركة Bard (مما يعني أنها ستحصل على تحديثات شهرية من الآن فصاعدًا).

وأصبح Bard الآن متاحًا أخيرًا في جميع أنحاء أوروبا، وهو موجود أيضًا في البرازيل، وبالتالي، يمكنك استخدامه في أكثر من 230 دولة ومنطقة حول العالم، ويمكن العثور على قائمة كاملة بها هنا، لكن ربما لم يكن هذا هو العمل الأكثر إثارة للإعجاب، يمكن أن تكون حقيقة أنه يمكنك التحدث إلى Bard بأكثر من 40 لغة.

وفيما يتعلق بالميزات الجديدة ، يتيح لك Bard الآن الاستماع إلى ردوده، وتعديلها بسهولة، ويمكنك الحصول على خمسة خيارات مختلفة بما في ذلك: بسيطة ، وطويلة، وقصيرة، واحترافية، وعادية، هذه الميزة متاحة حاليًا باللغة الإنجليزية وستتوسع إلى لغات جديدة قريبًا.

يمكنك أيضًا تثبيت المحادثات وإعادة تسميتها، وتصدير كود Python إلى Replit ، واستخدام الصور في مطالباتك، فيما تعد مشاركة جزء من المحادثة أو كلها مع Bard أسهل أيضًا، من خلال روابط قابلة للمشاركة.