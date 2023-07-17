شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك ينافس ChatGPT وBard عبر شركة جديدة xAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيستخدم إيلون ماسك بيانات تويتر، لتدريب نماذج لغة الذكاء الاصطناعي (AI) التي يتم تطويرها في أحدث شركته xAI. ينوي المسك تطوير الذكاء العام الاصطناعي.

كشف إيلون ماسك مؤخرًا عن أحدث شركته التي تهدف إلى بناء الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يمكن أن يتحدى شات جي بي تي، من OpenAI ، وجوجل بارد وربما منصات أخرى أيضًا.

برنامج xAI من إيلون ماسك لتطوير الذكاء الاصطناعي العام

خلال جلسة Twitter Spaces ، التي تأخرت بسبب احتياج تويتر إلى "تعديل الخوارزمية للترويج للدردشة لمزيد من المستخدمين" ، قال ماسك إن xAI سيعمل عن كثب مع شركتيه الأخريين تويتر وتسلا، مشيراً أن الغرض من شركته الجديدة للذكاء الاصطناعي xAI ، ستكون "فهم الكون".

تحتاج كل منصة ذكاء اصطناعي عام إلى كميات هائلة من البيانات لتدريب "نماذج اللغات الكبيرة" الخاصة بها، حيث يقوم كل من ChatGPT-3 و Google Bard بتغذية البيانات المتاحة في المجال العام.

أشار إيلون ماسك إلى أن xAI ستستخدم "التغريدات العامة" لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، قد تعمل نفس البيانات ومنصة الذكاء الاصطناعي التوليفية في النهاية مع تسلا على برنامج AI.

وقال ماسك إن مثل هذه العلاقة سيكون لها "منفعة متبادلة" ويمكن أن تسرع من عمل تسلا في قدرات القيادة الذاتية.

واتهم ماسك جميع شركات الذكاء الاصطناعي بتدريب نماذجها باستخدام بيانات تويتر، حتى أنه وصف استخدام البيانات المتاحة للجمهور بأنه غير قانوني وادعى أنه يفكر في اتخاذ إجراء قانوني.

بدأ ماسك مؤخرًا في تقييد ظهور التغريدات على جميع مستخدميها لإيقاف تجريف البيانات المتفشي، ربما يكون قد اتخذ هذا القرار، الذي أغضب جميع مستخدمي تويتر تقريبًا، لمنع شركات التكنولوجيا من استخدام بيانات تويتر، يثير هذا احتمالية رغبة ماسك في الاحتفاظ ببيانات تويتر لـ xAI.