شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: مارك زوكربيرج يريد أن يصبح طيارًا مثل إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير، أن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى ميتا، حصل على شهادة طيار طالب في وقت سابق من هذا العام نقلاً عن سجلات إدارة الطيران الفيدرالية، فإن القدرة على قيادة طائرة ستضع زوكربيرج في نادي النخبة الذي يضم رجال تكنولوجيا آخرين مثل إيلون ماسك، رئيس تويتر، وسام التمان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI .

كان ماسك يمتلك ويطير في السابق طائرة بما في ذلك طائرة مقاتلة قبل أن يقرر التراجع عن الهواية، حيث قال ماسك في سبتمبر 2008 خلال محادثة مباشرة عبر الإنترنت مع صحيفة واشنطن بوست: "للأسف، لم أعد أقوم بتجريب نفسي بعد الآن"، مضيفا "يجب أن أعمل عندما أسافر ولدي الكثير من الأفكار في رأسي لإيلاء الاهتمام اللازم للطائرة، يمكن أن أكون غائبًا في بعض الأحيان، وهي عادة سيئة حقًا للطيار."

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، لم يكن الطيران هو الهواية الوحيدة التي اتبعها زوكربيرج مؤخرًا، ولكن أيضا يتدرب على القتال الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وقال إنه تحول إلى ممارسة الرياضة كـ "إعادة ضبط" لجسده.

دفعت الضجة حول مهارات جيو جيتسو التي يمتلكها زوكربيرج ماسك إلى التغريد بأنه "مستعد لمباراة القفص" ضد منافسه التكنولوجي وسط إطلاق برنامج Meta الجديد "Threads".

ووفقًا لرئيس بطولة Ultimate Fighting Championship دانا وايت ، فإن الزوجين "جادان جدًا" بشأن جعل المباراة تحدث.