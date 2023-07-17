شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر أيقونات دردشة جماعية جديدة بدون صور الملف الشخصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم واتساب باستمرار باستكشاف ميزات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، كان أحد مجالات التجريب الأخيرة هو عرض الصور الرمزية للمشاركين في الدردشات الجماعية، خاصةً عند عدم تحميل صورة الملف الشخصي.

وتختبر منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا أساليب مختلفة في هذه التجربة المستمرة، بهدف إيجاد أفضل طريقة لتمثيل المشاركين بدون صور للملفات الشخصية.

ولم تعرض محادثات واتساب الجماعية صور الملف الشخصي، بدلاً من ذلك ظهرت أسماء المشاركين أو أرقام هواتفهم فوق رسائلهم، ومع ذلك بدأت واتساب في اختبار تضمين صور الملف الشخصي في الدردشات الجماعية في أغسطس 2022، على الرغم من الاختبار الأولي، تم إيقاف الميزة لاحقًا.

وفقًا لـ WABetaInfo ، متتبع ميزة واتساب التجريبي الموثوق به، فإن التغيير الأخير في الدردشات الجماعية يتضمن عرض اسم المشارك الأولي على خلفية ملونة إذا لم يكن لديه صورة ملف شخصي.

تم تقديم هذا التغيير بشكل خاص في الإصدار التجريبي 2.23.15.9 من تطبيق Android.

في السابق كان يتم تمثيل المشاركين بدون صور للملف الشخصي بصورة ظلية لشخص ذو خلفية ملونة.

تم استبدال الصورة الظلية بالحرف الأولي للمشارك، مما يسهل التعرف على الأفراد في الدردشة الجماعية.

تحسين تحديد الهوية وتجربة المستخدم

يجلب هذا التغيير الدقيق العديد من الفوائد لمحادثات مجموعة واتساب، من خلال عرض الحرف الأول للمشارك على خلفية ملونة، يمكن لأعضاء الدردشة التعرف بسهولة على بعضهم البعض دون الاعتماد فقط على اللون المرتبط بصورة ملفهم الشخصي، يضيف لمسة شخصية إلى الدردشة الجماعية ويجعلها أكثر جاذبية للمشاركين.

التحديات والاعتبارات المستقبلية

في حين أن هذا التغيير هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها، على سبيل المثال، يبقى أن نرى كيف سيتعامل واتساب مع صور الملف الشخصي إذا كان اسم الحساب يبدأ بحرف خاص.

سيكون ضمان الاتساق والدقة في عرض الصور الرمزية، خاصة عند التعامل مع أسماء مستخدمين فريدة ، أمرًا بالغ الأهمية لتجربة مستخدم سلسة.

جهود ميتا لتحسين سهولة الاستخدام

بصرف النظر عن تجربة العرض الرمزية، قدمت ميتا ميزة أخرى لتعزيز قابلية الاستخدام، يمكن للمستخدمين فصل واتساب تدريجيًا عن تطبيقات هواتفهم الذكية واستخدامه بشكل أساسي على جهاز كمبيوتر من خلال نظام WhatsApp Web الأساسي.

تتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين ربط WhatsApp Web برقم هواتفهم، والذي كان ممكنًا في السابق فقط من خلال تطبيق الهاتف الذكي لإنشاء حساب واتساب.