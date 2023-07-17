شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات: مارك يحتاج إلى تحسين الإشراف على Threads والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت مجموعات الحقوق المدنية والعدالة الرقمية والديمقراطية، على ضرورة تعديل تطبيق الميتا الجديد Threads بشكل أفضل، وإلا يمكن أن يصبح به لغة سامة مثل تويتر، وحذرت مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي من هذا الأمر.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، يقول الخطاب الخاص بالمجموعة، بقيادة Free Press و Accountable Tech و Media Matters for America، أنهم لاحظوا بالفعل مؤشرات على أن "المستخدمين الجدد يختبرون حدود اعتدال المنصة وإنفاذها".

وتستشهد الرسالة بـ "أكاذيب الانتخابات"، و"الافتراءات المتعصبة"، و"مؤامرات COVID-19"، وأكثر من ذلك كأمثلة لخطاب الكراهية الذي رأوه يتصاعد على Threads، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي.

وقالت نورا بينافيديز، كبيرة المستشارين في Free Press، في بيان صحفي حول الرسالة: "يجب على Meta تنفيذ إجراءات حماية الاعتدال الأساسية على Threads الآن وإلا ستصبح المنصة سامة مثل Twitter".

وأضافت أنه من الضروري لـ Meta إنشاء إدارة أفضل للمحتوى في الفترة التي تسبق انتخابات 2024 لمنع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة.

كما اتهمت جماعات الحقوق المدنية ميتا بعدم توسيع برنامج التحقق من الحقائق في Instagram إلى المنصة والاستسلام للممثلين السيئين.

وصرح متحدث باسم Meta لـ Insider، "تم ربط أدوات إنفاذ النزاهة الرائدة في الصناعة والمراجعة البشرية في Threads مثل جميع تطبيقاتنا، يتم تطبيق سياسات الكلام الذي يحض على الكراهية."

وأضاف المتحدث: "بالإضافة إلى ذلك، نطابق تقييمات المعلومات الخاطئة من مدققي الحقائق المستقلين مع المحتوى عبر تطبيقاتنا الأخرى، بما في ذلك Threads "، موضحا "نحن ندرس طرقًا إضافية لمعالجة المعلومات الخاطئة في التحديثات المستقبلية."