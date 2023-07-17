شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ SpaceX يطلق 54 قمرا صناعيا جديدا للإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ SpaceX فالكون 9 أسطولًا جديدًا من أقمار ستارلينك الصناعية للإنترنت في المدار، وهبط على منصة في المحيط الأطلسي، محققا رقمًا قياسيًا في الرحلة السادسة عشرة للمركبة المعززة، وأضاء صاروخ فالكون 9 الذي تعلوه 54 من أقمار الإنترنت السماء وقت متأخر من الليل عندما حلّق في مداره من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا.

وفقا لما ذكره موقع "Space"، عادت المرحلة الأولى من Falcon 9 إلى الأرض من أجل هبوط عمودي بعد حوالي 8.5 دقيقة من إطلاقها على متن سفينة SpaceX A Shortfall of Gravitas.

كان هذا هو الإطلاق السادس عشر والهبوط لهذا المعزز، ويمثل الهبوط أيضًا هبوط صاروخ مدارى رقم 207 لسبيس إكس والمهمة رقم 247 بشكل عام.

استمرت المرحلة العليا من فالكون 9، والتي لا يمكن إعادة استخدامها، في نقل 54 قمرا صناعيا من ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض.

وتبرز هذه الدفعة من أقمار ستارلينك الصناعية من بين آلاف الأقمار الصناعية التي أطلقتها SpaceX حتى الآن لأنها المجموعة النهائية من أقمار ستارلينك الإصدار 1.5 التي ستطلقها الشركة.

تنتقل الشركة إلى الإصدار 2 الجديد من الأقمار الصناعية للإنترنت Starlink، وقد أطلقت بالفعل إصدارات mini-V2 في المدار.