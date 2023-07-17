شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية الاستفادة من ميزات أيفون لتنظيم الصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوجد الكثير من الميزات والحيل التي قد لا تعرفها عن iPhone، خاصة فيما يتعلق بالميزات المخصصة للصور، وتوجد هذه الحيل باستخدام نظام التشغيل iOS 16 ، ولكن قد يعمل معظمها على الإصدارات الأقدم أيضًا، وعلى نظام التشغيل iOS 17 أيضًا، والتي نرصدها وفقا لما ذكره موقع "TechRadar".

اسحب الصور وأفلتها بين التطبيقات

إذا كنت ترغب في مشاركة صورة أو إحضارها إلى تطبيق آخر، يمكنك ببساطة الضغط لفترة طويلة على الصورة في المعرض، ثم استخدام إصبع آخر لمسح المعرض بعيدًا وفتح التطبيق الذي تريد إحضار الصورة إليه، ثم فقط اسحب الصورة للداخل، ثم حررها.

يعمل هذا أيضًا مع عدد من أنواع الملفات الأخرى، مثل مقاطع الفيديو وملفات الصوت والمستندات.

العثور على الصور الخاصة بك بسهولة

إذا كنت تحاول البحث عن صورة التقطتها منذ فترة، فلن تضطر إلى الرجوع إلى معرض الصور الخاص بك أو تذكر وقت التقاطها، كل ما عليك فعله هو تذكر ما بداخلها.

بعد ذلك، استخدم خيار البحث في تطبيق الصور، واكتب كلمة رئيسية من الصورة، ربما "كلب" أو "شاطئ" على سبيل المثال.

يسحب التطبيق بعد ذلك كل صورة يمكنه العثور عليها والتي يعتقد أنها تناسب تلك المعايير.