شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على معانى الرموز على جهاز iPhone من النقطة البيضاء للعلامة البرتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي يتساءلون عما تعنيه النقطة البيضاء الغامضة على تطبيق Apple الرسمي، النقطة البيضاء الصغيرة تكون موجودة فقط في الشريط الملون لليوم الحالي، وتشير النقطة إلى مكان انخفاض درجة الحرارة الحالية على مقياس درجة الحرارة لذلك اليوم.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن نفس المؤشر موجود في مؤشر الأشعة فوق البنفسجية ووقت الغروب، وتشير النقطة البيضاء في أداة غروب الشمس إلى موضع الشمس بالنسبة إلى الأفق، سيعطيك أيضًا تقديرًا لموعد غروب الشمس.

بالنسبة لمؤشر الأشعة فوق البنفسجية، تمثل النقطة البيضاء الفهرس في الوقت الحالي، وهذا يجعل من السهل التخطيط للأنشطة الخارجية، يمكنك أيضًا التمرير يسارًا أو يمينًا على مؤشر درجة الحرارة لكل ساعة لمعرفة الطقس.

تركت النقطة المستخدمين في حيرة من أمرهم عندما تم تقديمها في عام 2020 كجزء من تحديث برنامج iOS 15.

كانت إحدى الميزات من تطبيق Dark Sky للطقس المفضل لدى المعجبين، والذي استحوذت عليه شركة Apple في ذلك العام.

شهدت هذه الخطوة حصول تطبيق Apple الداخلي على إصلاح بصري كبير، مما يجعل التنقل والعثور على المعلومات التي تبحث عنها أسهل.

أضافت Apple أيضًا خريطة عالمية بدرجات الحرارة الحالية والتنبؤات لمدة 10 أيام، وهو أمر كانت تمتلكه معظم تطبيقات الطقس لسنوات.

تم قبول التغييرات بشكل جيد، لكن بعضها كان محيرًا بعض الشيء، لاحظ بعض المستخدمين الأشرطة الملونة ونقطة على ما يبدو خارج المكان في التنبؤ لمدة 10 أيام.

إنه ليس خللًا بصريًا ولكنه أحد الأسرار التي يخفيها تطبيق الطقس الذي تم تجديده، يمكن رؤية نفس النقطة في مقياس مؤشر الأشعة فوق البنفسجية أسفل الصفحة الرئيسية للتطبيق.

وتمثل الأشرطة الملونة في قسم التوقعات مقياس درجة الحرارة لذلك اليوم، وتعمل كدليل مرئي سريع لتقلبات درجات الحرارة.

ربما لاحظت ظهور نقاط ملونة صغيرة في الجزء العلوي من جهاز iPhone الخاص بك، والتي يمكن أن يكون لها معنى أكثر سوءًا.

تحتوي إصدارات iPhone الأحدث على إشارات تحذير مضمنة عندما يتم اختراق خصوصيتك، ويمكن لهذه النقاط أن تمنح المستخدمين تنبيهًا بأن سلامتهم على الإنترنت قد تكون في خطر.

هناك ثلاث "نقاط" رئيسية ملونة، تُعرف أيضًا باسم أيقونات شريط حالة Apple، تظهر في الجزء العلوي من شاشة الهاتف.

النقطة الزرقاء، التي تحتوي على سهم أبيض يشير إلى اليمين بداخلها، هي النقطة الأخيرة التي يجب الانتباه إليها، سيظهر إذا كان التطبيق يحاول الوصول إلى موقعك.

تعني "النقطة" البرتقالية ، والتي يمكن أن تظهر أيضًا باللون الأصفر، أن ميكروفون جهازك قيد الاستخدام حاليًا.

تعني النقطة الخضراء، بنفس حجم وشكل النقطة البرتقالية، أن الكاميرا قيد الاستخدام حاليًا بواسطة أحد التطبيقات.

لا ينبغي الخلط بين ذلك وبين النقطة الزرقاء التي يمكن أن تظهر بجانب التطبيقات على الشاشة الرئيسية لهاتفك، هذا يعني ببساطة أن التطبيق قد تم تحديثه مؤخرًا ولا داعي للقلق.

هناك سبب للقلق فقط بشأن ظهور إحدى هذه النقاط إذا كنت لا تتوقع أن يستخدم التطبيق الكاميرا أو الميكروفون أو خدمات الموقع.

يمكنك التحقق من تطبيقاتك التي تستخدم هذه الميزات من خلال الانتقال إلى مركز التحكم بالهاتف والتحقق من رمز النقاط في الأعلى.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى "الإعدادات" وتشغيل "تقرير خصوصية التطبيقات" للاطلاع على سجل قيد التشغيل للتطبيقات التي كانت تستخدم "أذوناتك" الحساسة الخاصة بك ومتى.