شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أجهزة ماك المزودة بنظام M3 تصل بداية أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تصل الدفعة الأولى من أجهزة Mac المزودة بنظام M3 من أبل في أوائل أكتوبر، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg، حيث كتب جورمان في رسالته الإخبارية الأخيرة Power On، أنه "يجب أن يكون هناك إطلاق آخر" بعد حدث iPhone السنوي للشركة في سبتمبر، مع وجود قائمة جديدة من أجهزة Mac على الأرجح التركيز على كل ما تخطط له أبل.

ويشير إلى أن "شهر أكتوبر مبكر جدًا بالنسبة لأجهزة MacBook Pro أو أجهزة سطح المكتب الجديدة المتطورة، لذا يجب أن يكون المستفيدون الأوائل من الشريحة الجديدة هم أجهزة iMac التالية، وMacBook Air مقاس 13 بوصة، وMacBook Pro مقاس 13 بوصة".

وفي بداية شهر مارس، أفاد جورمان أن شركة آبل كانت في "مرحلة متأخرة" من التطوير على طرازين جديدين من أجهزة iMac التي ستتميز بالجيل القادم من شرائح M3، ومن المحتمل ألا تحتوي مجموعة الشرائح الجديدة على عدد أكبر من أنوية وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات مقارنةً بـ M2 SoCs الحالية من أبل، ولكن من المتوقع أن تقدم أداءً ملحوظًا ومكاسب في كفاءة الطاقة بفضل عملية TSMC 3nm.

و في ذلك الوقت، توقع غورمان أن يصل جهاز iMac الجديد في وقت مبكر من النصف الثاني من عام 2023، وأنه سيحتوي على نفس التصميم الملون لطراز 2021، وفي الأسبوع الماضي، كتب أن شركة آبل تعمل أيضًا على جهاز iMac جديد بحجم 32 بوصة، لكنه حذر من أن الطراز لن يصل حتى أواخر عام 2024 على أقرب تقدير.

وفي الماضي، أعلنت شركة أبل عادةً عن طرازات iPad جديدة جنبًا إلى جنب مع أحدث أجهزة Mac، ولكن يبدو أن هذا لن يكون هو الحال هذه المرة. وكتب غورمان: "لا أتوقع أي ترقيات كبيرة حتى يصل M3 iPad Pro بشاشات OLED العام المقبل"، ومع ذلك، يشير إلى أن شركة أبل تعمل على جهاز iPad Air جديد مع تحديث داخلي، ويتميز النموذج الحالي بشرائح M1 المتقادمة الخاصة بالشركة.