شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت وسونى يوافقان على الاحتفاظ بـلعبة Call of Duty على PlayStation والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نزاع مرير استمر لأشهر حول اقتناء الشركة المقترح لـ Activision Blizzard ، وقعت مايكروسوفت و Sony صفقة للاحتفاظ بامتياز Call of Duty الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات على وحدات تحكم PlayStation.

وغرد الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت Phil Spencer :"يسعدنا أن نعلن أن مايكروسوفت و PlayStation قد وقعا اتفاقية ملزمة للإبقاء على Call of Duty على PlayStation بعد الاستحواذ على Activision Blizzard"، "نتطلع إلى مستقبل يتمتع فيه اللاعبون على مستوى العالم بخيارات أكثر للعب ألعابهم المفضلة."

ويأتي هذا الإعلان بعد أن هزمت مايكروسوفت يوم الجمعة محاولة أخيرة من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لإفشال عملية شراء الشركة لـ Activision Blizzard بقيمة 68.7 مليار دولار، حيث رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة منح المنظم وقفًا طارئًا لقرار يسمح بالمضي قدمًا في الصفقة في الولايات المتحدة.

وتعد هيئة الأسواق والمنافسة في المملكة المتحدة (CMA) هي آخر جهة تنظيمية متبقية تعارض الشراء، لكن هيئة الرقابة وشركة مايكروسوفت اتفقتا مؤخرًا على تعليق معركتهما القانونية بشأن الصفقة والتفاوض على حل وسط.

وقال براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت ونائب رئيسها، على تويتر ردًا على منشور سبنسر: "منذ اليوم الأول من عملية الاستحواذ هذه، التزمنا بمعالجة مخاوف المنظمين ومطوري المنصات والألعاب والمستهلكين"، "حتى بعد تجاوزنا خط النهاية للحصول على الموافقة على هذه الصفقة، سنظل نركز على ضمان بقاء Call of Duty متاحًا على المزيد من المنصات وللمستهلكين أكثر من أي وقت مضى."

ولم يكشف سبنسر عن شروط صفقة مايكروسوفت مع سوني، بما في ذلك، على وجه الخصوص، مدة الاتفاقية، وفي نهاية العام الماضي، عرضت مايكروسوفت على Sony صفقة مدتها 10 سنوات لإبقاء Call of Duty على وحدات تحكم PlayStation الحالية والمستقبلية، وهي غصن زيتون أسقطته شركة الإلكترونيات اليابانية العملاقة، وفي محاولة لتأمين موافقة الجهات التنظيمية ، بما في ذلك FTC و CMA، واصلت مايكروسوفت توقيع اتفاقية مع Nintendo لإحضار السلسلة إلى وحدات تحكم الشركة المستقبلية، كما أنها تتعامل مع مزودي الألعاب السحابية مثل NVIDIA.

وقبل اليوم، أوضح جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Sony Interactive Entertainment ، أنه يعارض بشدة عرض مايكروسوفت Activision، "لا أريد صفقة Call of Duty الجديدة. قال رايان للرئيس التنفيذي لشركة Activision ، بوبي كوتيك، "أريد فقط منع اندماجك".

وقال رايان لاحقًا خلال شهادته في جلسة FTC ضد مايكروسوفت: "أخبرته [Kotick] بأنني أعتقد أن الصفقة كانت معادية للمنافسة، وآمل أن يقوم المنظمون بعملهم ويمنعونه"، ولكن مع اقتراب عملية الشراء من المضي قدمًا، من المحتمل ألا يكون لدى Sony خيار سوى التعامل مع منافستها.