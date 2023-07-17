تكنولوجيا: تفاصيل المميزات التي كُشِف عنها في التحديثات التجريبية لنظام iOS 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد تحديث iOS 17 أحد أفضل التحديثات التي أصدرت من ابل لمستخدمي هواتف الأيفون، حيث تقدم ابل من خلال هذا التحديث مجموعة من المميزات نستعرضها في السطور التالية.

أصدرت ابل عدد من التحديثات التجريبية لنظام iOS 17 والتي كشفت عن الجديد من مميزات قدمت من ابل في نظام التشغيل بدءاً من وضع “StandBy” وصولاً إلى التحسينات المقدمة في لوحة المفاتيح، وأيضاً البريد الصوتي المباشر، إلى جانب مجموعة جديدة من الملصقات.

يأتي تحديث iOS 17 بمميزات تدعم المستخدم في تخصيص واجهة الأيفون لتعبر بشكل أفضل عن التجربة المفضلة للمستخدم، لذا يقدم هذا الإصدار تحسينات في ميزة تخصيص شاشة القفل التي قدمت للمرة الأولى في تحديث iOS 16.

الملصقات الجديدة

جاء تحديث iOS 16 السابق بميزة تدعم قص صور أصدقائك، بينما يجلب تحديث iOS 17 ميزة تحويل هذه الصور إلى ملصقات، وذلك عن طريق النقر المطول على الصور لفصل الأشخاص في الصور عن خلفية الصورة، ومن ثم سيظهر للمستخدم إختيار لتحويل الصورة إلى ملصق بعد الإنتهاء من فصل الخلفية عن موضوع الصورة.

كما سيتاح للمستخدم إضافة إطار باللون الأبيض للصورة لتحاكي الملصق بشكل أفضل، أيضاً يمكن تطبيق بعض المؤثرات على الصورة، كما يعمل هاتف الأيفون في تحديث iOS 17 على إستخدام الجيرسكوب لتغيير تأثير الإضاءة عند الحركة.

أيضاً سيتمكن المستخدم من إستخدام الملصقات الجديدة في جميع محادثات iMessage، بينما تعمل ميزة ” Live Photos” على دعم المستخدم في تحريك الملصق أيضاً، كما سيتاح للمستخدم الوصول للملصقات في جميع تطبيقات التواصل الخارجية عبر لوحة المفاتيح، إلا أن المصلقات لن تظهر بنفس مستوى الجودة.

وضع الإستعداد الجديد

يدعم تحديث iOS 17 المستخدم في تحويل هاتف الأيفون إلى ساعة صغيرة في ساعات النوم، وذلك من خلال وضع “StandBy” الجديد الذي يظهر عند تثبيت هاتف الأيفون في الوضع الأفقي عند الشحن.

وتوفر ابل لهذا النمط عدد محدود من واجهات الساعة التي تدعم عرض التقويم مع ويجت، أو قد تدعم عرض صورة محددة، على أن تعمل هذه الميزة عند تثبيت الهاتف على أي من وحدات الشحن اللاسلكي بمعايير Qi أو MagSafe كمت تعمل أيضاً مع الشاحن السلكي.

أيضاً مع تثبيت الهاتف على شاحن MagSafe سيعمل هاتف الأيفون على إدراك إعدادات وضع StandBy المفضلة للمستخدم مباشرة في هذا الوضع مع إختلاف الإعدادات من مكان لأخر وهي من المميزات الحصرية لنظام الشحن اللاسلكي عبر MagSafe، إلا أن توافق ميزة “وضع الإستعداد” مع أي من وحدات الشحن تقدم الدعم لقطاع أكبر من المستخدمين.

من جانب أخر تستمر الشاشة في وضع التشغيل في ميزة “وضع الإستعداد” لدى مستخدمي هواتف iPhone 14 Pro، لكن مع الإصدارات الأخرى من هواتف الأيفون سيحتاج المستخدم لتنشيط الشاشة عبر النقر بنفس التجربة المميزة لساعة Apple Watch عند التحقق في ساعات الليل.

لوحة مفاتيح محسنة

تقدم ابل من خلال تحديث iOS 17 بعض التحسينات المطلوبة في لوحة المفاتيح والتي تشمل التوقف عن التصحيح التلقائي للكلمات المكونة من أربع أحرف المفضلة للمستخدم، بينما تستمر لوحة المفاتيح في عرض مقترحات عند الكتابة.

أيضاً يظهر خط باللون الأزرق إلى أسفل الكلمات التي تم تصحيحها بشكل تلقائي لدعم المستخدم بدقة أعلى في الكتابة قبل النقر على إرسال، وفي حالة رغبة المستخدم للعودة من جديد للكلمة الأصلية قبل إجراء التصحيح التلقائي سيكون على المستخدم النقر على رمز السطر لعكس العملية.

ميزة Live voicemail

تعمل ميزة “Live voicemail” في تحديث iOS 17 عند تلقي المستخدم إتصال، حيث سيظهر للمستخدم إختيار في شاشة الإتصال لإرسال المكالمة للبريد الصوتي، مع دعم المستخدم بنسخة مقروءة من رسالة المتصل.

ومن المقرر أن تدعم ميزة البريد الصوتي المباشر المستخدم في إختيار الرد على المتصل أو حظر جهة الإتصال، أو قراءة النسخة المقروءة من جهة الإتصال، أيضاً تختلف الميزة عن البريد الصوتي التقليدي، حيث لا يتم حفظ رسائل البريد الصوتي عبر مشغل الخدمة، ففي ميزة “Live voicemail” في تحديث iOS 17 يتم حفظ الرسائل على هاتف المستخدم.

تصنيف مباشر لقوائم الشراء في تطبيق Reminders

عند حفظ قوائم الشراء على تطبيق Reminders سيعمل هاتف الأيفون بشكل تلقائي في تحديث iOS 17 على فرز هذه القوائم، ومع إلقاء أوامر على مساعد Siri الرقمي بإضافة صنف جديد إلى القائمة سيتم تصنيف هذا المنتج بشكل تلقائي في قوائم Reminders.

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