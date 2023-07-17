تكنولوجيا: رصد هاتف Oppo A58 4G في قاعدة بيانات Bluetooth SIG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo لإطلاق هاتف Oppo A58 4G الذي رصد مؤخراً في قاعدة بيانات Bluetooth SIG إستعداداً للإعلان الرسمي المرتقب.

ظهر هاتف Oppo A58 4G في قاعدة بيانات NBTC مؤخراً كما سجل الهاتف في عدد من الجهات تشمل BIS، وFCC، وأيضاً TUV Rheinland، وTKDN، أيضاً أعتمد الهاتف في منصة Bluetooth SIG بنموذج CPH2577 ودعم تقنية البلوتوث 5.3.

ولقد كشفت عدد من التسريبات التي نشرت حتى الآن عن تفاصيل مواصفات Oppo A58 4G الذي يأتي بتصميم نحيف بسماكة 7.99مم، ووزن 191 جرام.

كما أكدت التسريبات على دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 33W، وقدرة بطارية 5000 mAh، أيضاً تطلق Oppo الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة ColorOS 13.1.

من جانب أخر لم تقدم التسريبات تفاصيل أكثر حول مواصفات هذا الإصدار بشكل دقيق، إلا أن شركة Oppo قدمت Oppo A58 5G للأسواق برقاقة Diemsnsity 700، وشاشة IPS بجودة عرض HD+، كما يتميز الهاتف بمستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

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