شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع نسخة نادرة من أول هاتف أيفون بسعر 1.5مليون دولار فى مزاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كل بضعة أشهر، تُباع بعض تذكارات أبل النادرة في مزاد بأسعار مرتفعة نوعًا ما، فهناك طلب كبير بين هواة جمع المنتجات النادرة عندما يتعلق الأمر بمنتجات أبل الذين يرغبون في صرف قدر كبير من المال، ومع ذلك، قد يكون هذا مجرد واحد من أكثر المبالغ المالية التي يمكن للمرء أن يقصفها، فوفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، باعت LCG Auctions للتو أول هاتف أيفون "نادرًا" مقابل مبلغ ضخم يصل إلى 1،58،644 دولارًا أمريكيًا .

ما الذي يجعل جهاز iPhone هذا "نادرًا"؟

ويعد هذا هو الإصدار الأول من طراز 4 جيجابايت ، وهو مختوم من المصنع، "لا تشوبه شائبة تقريبًا على طول السطح والحواف ، يكون ختم المصنع نظيفًا بتفاصيل التماس الصحيحة والضيقة، فضلا عن الملصقات الموجودة على الجانب الخلفي هي أصلية بشكل صحيح تحت الختم "، وذلك بحسب وصف العنصر على موقع دار المزاد على الويب.

وعلاوة على ذلك، لم يتم تنشيطه مطلقًا و"مصدر الهاتف أصلي لأن المرسل كان جزءًا من الفريق الهندسي الأصلي في أبل عندما تم إطلاق iPhone لأول مرة"، وأشارت دار المزاد إلى أن "طراز 4GB الأصلي يعتبر" الكأس المقدسة "بين هواة جمع iPhone."

إنه أمر نادر الحدوث لأن طراز 4 جيجابايت ظهر لأول مرة جنبًا إلى جنب مع طراز 8 جيجابايت في يونيو 2007، ومع ذلك، كان طراز 8 جيجابايت الذي تفوق بشكل مريح على طراز 4 جيجابايت، وقالت دار المزادات: "أدت المبيعات المتأخرة إلى اتخاذ شركة آبل قرارًا بإيقاف طراز 4 جيجابايت في الخامس من سبتمبر 2007، بعد شهرين فقط من طرحه لأول مرة"، وهو ما يجعل العثور عليه أمرًا نادرًا إلى حد ما.

وقبل هذا البيع، كان أكثر ما دفعه شخص ما مقابل طراز iPhone "قديم" هو 63000 دولار، وكانت التكلفة الأصلية لجهاز iPhone 4GBحوالي 499 دولارًا، مما يعني أنه تم بيعه بمبلغ ضخم بلغ 318 مرة في المزاد.