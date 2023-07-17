شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تحظر على مسؤولى الدولة استخدام أجهزة آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت السلطات الروسية في منع الموظفين الحكوميين من استخدام أجهزة آبل للاستخدام الرسمي للدولة، وفقًا لصحيفة فينينشيال تايمز، اعتبارًا من اليوم الاثنين، ستحظر وزارة التجارة في البلاد استخدام أجهزة آيفون لجميع "أغراض العمل"، بما في ذلك وزارة الاتصالات والإعلام الروسية، إما لديها تفويضات مماثلة موجودة بالفعل أو تخطط للبدء في إنفاذها قريبًا.

وذكرت صحيفة التايمز أن الحظر يشمل جميع منتجات آبل ومع ذلك في بعض الحالات، يمكن للمسئولين الاستمرار في استخدام هذه الأجهزة للاستخدام الشخصي، بشرط ألا يفتحوا مراسلات العمل عليها.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، قطعت الشركة الوصول إلى Apple Pay، وفي وقت لاحق أوقفت جميع مبيعات المنتجات في روسيا حسبما نقلت Engadget، في ذلك الوقت أوضحت شركة آبل أن القرار جاء ردًا على الغزو.

ويأتي الحظر بعد أن زعم ​​جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في بداية شهر يونيو أنه اكتشف "عملية تجسس من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية" باستخدام أجهزة آبل.

وقال مكتب الأمن الفيدرالي إن آلاف أجهزة آيفون، بما في ذلك تلك التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية للبلاد في دول الناتو، أصيبت ببرنامج مراقبة.

وتابع FSB زعمه - دون إظهار دليل - أن شركة آبل عملت عن كثب مع استخبارات الإشارات الأمريكية لتزويد العملاء "بمجموعة واسعة من أدوات التحكم".

ونفى عملاق التكنولوجيا هذه المزاعم، مشيرًا إلى أنه "لم يعمل أبدًا مع أي حكومة لبناء باب خلفي في أي منتج من منتجات آبل ، ولن يفعل ذلك أبدًا".

على نطاق أوسع تعكس هذه الخطوة رغبة الحكومة الروسية في تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية الصنع.

كما لاحظت صحيفة The Times، وقع الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا العام الماضي يأمر المؤسسات المشاركة في "البنية التحتية للمعلومات الحيوية" بالانتقال إلى البرامج المطورة محليًا بحلول عام 2025.