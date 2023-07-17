تكنولوجيا: هاتف Honor Play 40C ينطلق برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor عن هاتف Honor Play 40C من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بمعالج Snapdragon 480 Plus، وقدرة بطارية 5200 mAh، وسعر يبدأ من 126 دولار.

يتميز هاتف Honor Play 40C بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+ أو بدقة 1612 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، وتغطية من ألوان NTSC بنسبة 70%، أيضاً تضم الشاشة نتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما ينطلق الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 480 Plus، وذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Honor Play 40C بمستشعر واحد بدقة 13 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

أيضاً ينطلق Honor Play 40C بنظام تشغيل Android 13، وواجهة MagicOS 7.1، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5200 mAh، ويدعم قدرة شحن 10W.

وللإتصال يدعم الهاتف تقنية البلوتوث، و Wi-Fi، كما يدعم اثنان من شرائح SIM، والإتصال بشبكات 5G، ويضم منفذ USB C، كما يدعم الهاتف تقنية استشعار البصمة عبر الإطار الجانبي، ويتميز Play 40C بسماكة 8.35مم، ووزن 188 جرام.

هاتف Honor Play 40C يتوفر بألوان الأخضر، والأسود، وأيضاً اللون الأزرق بسعر يبدأ من 126 دولار للنموذج الرئيسي المميز بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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