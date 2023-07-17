شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير يحذر من استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون لخطأ كلمة المرور الشائعة على هاتفك الذكي عواقب وخيمة، وهو خطأ يقع فيه عادة الكثير من مستخدمي أندرويد وآيفون عندما يتعلق الأمر بتسجيل الدخول، في المقابل تحتوي كل من أجهزة أندرويد وآيفون على مديري كلمات مرور مدمجين لمنعك من الحاجة إلى إعادة استخدام عمليات تسجيل الدخول.

وقال لماثيو هاميلتون، كبير محللي مركز العمليات الأمنية في أديرما، إن استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة يشكل خطرًا أمنيًا كبيرًا، حيث تؤدي إعادة استخدام كلمات المرور إلى تعريض الأفراد والشركات لهجوم على بيانات الاعتماد.

وأضاف "في مثل هذه الهجمات يستفيد المتسللون من بيانات الاعتماد المكشوفة لاختبارها عبر مواقع الويب المختلفة.

وقال "إذا كانت بعض كلمات المرور تمنح حق الوصول إلى حسابات متعددة، فيمكن للمهاجمين اختراق العديد من الحسابات بسهولة."

وحذر ماثيو أيضًا من أنه يمكن أن يصبح موقفًا "حرجًا" عندما يكون لدى مستخدمي الأدوات الذكية نفس كلمات المرور في حسابات العمل الخاصة بهم.

هذا يعني أنه قد ينتهي بك الأمر إلى التسبب في مشكلة كبيرة لصاحب العمل - والمخاطرة بالفصل إذا تم اختراق حساباتك.

لم يعد من الضروري تذكر كلمات المرور الطويلة والفريدة لكل موقع أو تطبيق فردي، نصح ماثيو "الحل الأكثر أمانًا لإدارة كلمات المرور المتعددة هو اعتماد مدير كلمات المرور".

"يمكن لهذه الأداة القوية إنشاء كلمات مرور بديلة واقتراحها لحساباتك المختلفة، مما يترك لك المهمة الوحيدة لتذكر كلمة المرور الرئيسية لمدير كلمات المرور نفسه."

تقدم آبل مدير كلمات مرور مجاني على آيفون يسمى iCloud Keychain.

سيقترح عليك كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها عند التسجيل في مواقع الويب - وحفظها عندما تحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى.

وبالمثل توفر جوجل مديرًا مجانيًا لكلمات مرورك في متصفح كروم الخاص بها.

وبهذه الطريقة يمكن لمالكي هواتف أندرويد أيضًا تجنب الوقوع في شرك المحتالين الأذكياء الذين يستفيدون من نظافة كلمات المرور السيئة.

تعمل كل من آبل وجوجل أيضًا على دفع نوع جديد من تقنية تسجيل الدخول تسمى Passkeys.

يتم طرحها على بعض مواقع الويب والتطبيقات، مما يتيح لك التسجيل للحصول على الخدمات دون الحاجة إلى كلمة مرور على الإطلاق.

بدلاً من ذلك تتحقق من هويتك باستخدام مفتاح المرور، والذي تم التحقق منه باستخدام نظام آمن مثل تقنية مسح الوجه Face ID من آبل على آيفون