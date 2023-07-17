شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبرز المميزات المنتظرة لساعة أبل هذا العام.. تتبع الحالة المزاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الأسبوع الماضي ، طرحت أبل أول إصدار تجريبي عام من watchOS 10، ويعد تحديث البرنامج التالي لساعة Apple Watch بجلب عدد كبير من الميزات الجديدة، و نسرد 5 ميزات رئيسية جديدة قادمة إلى Apple Watch، فإذا كنت حريصًا على تنزيل الإصدار التجريبي العام ، فيمكنك الوصول إلى هذه الميزات قبل الآخرين:





- أدوات Smart Stackتعد أدوات Smart Stack طريقة جديدة لعرض عناصر واجهة المستخدم على Apple Watch. إنها مكدسة فوق بعضها البعض ، ويمكنك التمرير خلالها لرؤية عناصر واجهة مستخدم مختلفة. تم تصميم كل عنصر واجهة مستخدم في Smart Stack وفقًا لنشاطك أو احتياجك الحالي، وعلى سبيل المثال ، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية ، فقد تعرض الأداة العلوية في Smart Stack إحصائيات لياقتك، وإذا كنت تستعد للنوم ، فقد تعرض الأداة العلوية توقعات الطقس.





- مركز التحكم الجديد كليًاتم إعادة تصميم مركز التحكم على Apple Watch في watchOS 10، وقد أصبح الوصول إليه واستخدامه أسهل ، ويتضمن عناصر تحكم جديدة لأشياء مثل "عدم الإزعاج" و "وضع الطائرة" و "الوضع الليلي"، وللوصول إلى مركز التحكم ، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي.





- وجوه ساعة جديدةهناك وجهان جديدان للساعة في watchOS 10: Palette و Snoopy وPalette هو وجه ساعة ملون يتغير ألوانه على مدار اليوم ، وSnoopy هو وجه ساعة يضم شخصيات من الرسوم المتحركة الشهيرة Peanuts.





- تتبع الحالة المزاجيةيتضمن watchOS 10 ميزة جديدة لتتبع الحالة المزاجية، وتتيح لك هذه الميزة تتبع حالتك المزاجية على مدار اليوم، ويمكن أن تساعدك على تحديد الأنماط والاتجاهات المتعلقة بصحتك العقلية، ولاستخدام تتبع الحالة المزاجية ، افتح تطبيق Mindfulness على Apple Watch واضغط على زر Mood.





- طوارئ SOSتم تحسين ميزة Emergency SOS على Apple Watch في watchOS 10، والآن ، يمكنك استخدام Emergency SOS حتى إذا لم يكن iPhone معك، ولاستخدام Emergency SOS ، اضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي حتى ترى منزلق Emergency SOS. اسحب شريط التمرير إلى اليمين للاتصال بخدمات الطوارئ.