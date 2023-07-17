شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. واتس آب يطرح تحسينات على أيقونات الملف الشخصى داخل الدردشات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير سابقة أن واتس آب يعمل على ميزة الرسوم المتحركة الرمزية، ويظهر الآن تقرير عبر الإنترنت يشير إلى أن النظام الأساسي المملوك لـ Meta يقوم بإدخال تحسينات على أيقونات الملف الشخصي داخل الدردشات الجماعية لمختبري الإصدارات التجريبية.

ووفقًا لما أوردته WABetaInfo ، يمكن لمختبري الإصدار التجريبي من Android مع الإصدار 2.23.15.9 من واتس آب الآن الوصول إلى رموز الملف الشخصي المحسّنة داخل الدردشات الجماعية، حيث قدم واتس آب مراجعة للصور المصغرة لجهات الاتصال الذين تكون صور ملفاتهم الشخصية مخفية أو غير متوفرة.

وفي السابق ، كان واتس آب يعرض صورة ملف تعريف افتراضية فارغة بلون يطابق اسم جهة الاتصال المقابلة، من أجل تحسين تعريفهم، وتعرض الصور المصغرة المحدثة الآن الأحرف الأولى من اسم عضو المجموعة المعني، وكما هو مذكور أعلاه، فإن الميزة متاحة فقط لمختبري الإصدارات التجريبية ومن المتوقع طرحها قريبًا لجميع المستخدمين.

واتس آب سيحصل قريبًا على ميزة الرسوم المتحركة الرمزية

ويعمل واتس آب المملوك لـ Meta حاليًا على تقديم ميزة الصورة الرمزية المتحركة، وفي الآونة الأخيرة، كشفت منصة المراسلة النقاب عن اثنين من التحسينات الجديدة المتعلقة بالصور الرمزية لكل من إصدارات iOS و Android.

و يتيح التحسين الأول للمستخدمين إنشاء صورهم الرمزية تلقائيًا باستخدام صورة، مما يبسط عملية تكوين الصورة الرمزية، فيما يتضمن التحسين الثاني مجموعة موسعة من الصور الرمزية التي يتم إتاحتها تلقائيًا للمستخدمين الذين قاموا بإعداد صورهم الرمزية مباشرة من إعدادات التطبيق.

وفي آخر تحديث لـ واتس آب beta لنظام Android ، تم الكشف عن أن تطبيق المراسلة يعمل بنشاط على تطوير نسخة متحركة من حزمة الصور الرمزية.