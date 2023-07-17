تكنولوجيا: هاتف Realme 11 يظهر في قاعدة بيانات TDRA قبل إنطلاقه للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Realme سلسلة هواتف Realme 11 في السوق الصيني خلال شهر مايو، ولقد ظهر هاتف Realme 11 في قاعدة بيانات TDRA إستعداداً لإطلاق الهواتف للأسواق العالمية.

انطلقت سلسلة Realme 11 في السوق الصيني بعدد ثلاثة من الإصدارات تشمل الإصدار الرئيسي، وRealme 11 Pro إلى جانب Realme 11 Pro Plus.

ومن المقرر أن تقدم الشركة قريباً هاتف Realme 11 5G للأسواق العالمية، حيث أعتمد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات TDRA.

ولقد ظهر Realme 11 5G بنموذج رقم RMX3780، وهو النموذج الخاص بالأسواق العالمية، حيث قدم الهاتف في السوق الصيني بشاشة Super AMOLED بحجم 6.43 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض 1080 في 2400 بيكسل، وتتميز بنسبة سطوع 1000 nit، وأبعاد 20:9.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 6020، كما يتوفر بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة 256 جيجا بايت، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 13، وواجهة Realme UI 4.0.

كما يتميز Realme 11 5G بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ويضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.1.

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