تكنولوجيا: Infinix تستعد لإطلاق هاتف الألعاب Infinix GT 10 Pro في بداية شهر أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Infinix في العمل على تطوير هاتف مخصص للألعاب يعرف بهاتف Infinix GT 10 Pro، ولقد كشفت أحدث التقارير عن خطط الشركة لإطلاق الهاتف في بداية شهر أغسطس.

تستعد شركة Infinix للمنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب في شهر أغسطس المقبل بهاتف Infinix GT 10 Pro، ولقد كشفت التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم الهاتف قبل الإعلان المرتقب.

وتشير التقارير إلى أن هاتف Infinix GT 10 Pro يتوفر في السوق الهندي في البداية، على أن يتضمن عدد من المميزات التي تدعم المستخدمين في الألعاب، مع مستوى تسعير جيد.

ويظهر هاتف Infinix GT 10 Pro في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم شفاف في الجهة الخلفية، إلا أن الهاتف لا يحاكي تصميم هواتف Nothing، حيث تظهر الكاميرة الخلفية بشكل خاص بتصميم جديد يتضمن ثلاثة من المستشعرات.

ويتميز المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity إلا أن مصدر التسريبات لم يحدد عنوان المعالج بشكل دقيق، ومن المقرر أن يقدم GT 10 Pro آداء إنسيابي للإطارات في بعض الألعاب بشكل خاص مثل PUBG وMLBB وأيضاً Free Fire.

كما تشير التسريبات إلى أن Infinix GT 10 Pro يتوفر باثنان من الإختيارات في الألوان، كما ينطلق بواجهة XOS 13 ونظام تشغيل Android 13، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

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