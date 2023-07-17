خلعت جميع ملابسها في المسبح وظهرت وهي ترتدي بيكيني قصير لا يكاد يغطي عورتها.. شاهد أوقح إطلالة لملكة جمال مصر 'سونيا جرجس' التي ظهرت برفقة محمد صلاح

فنون - ياسمين التهامي - تصدرت ملكة جمال مصر 2020 "سونيا جرجس" تريند ومؤشرات البحث بعد نشرها صور تجمعها باللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، وبالتزامن مع ذلك أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي تداول إطلالات "سونيا جرجس" السابقة، والتي ظهرت في معظمها بملابس جريئة وشبه عارية.

وفي إحدى الإطلالات التي سبق أن نشرتها سونيا جرجس عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي في أحد المسابح الخاصة، وترتدي مايوه بيكيني باللون البرتقالي.

وفي جولة على حسابها على إنستجرام، حضرت الجرأة في معظم إطلالات سونيا جرجس، ومن الملاحظ أن سونيا جرجس البالغة من العمر 21 سنة، تحرص على مشاركة إطلالاتها مع متابعيها بشكل مستمر، وتميل في إطلالاتها إلى ارتداء الملابس المكشوفة والجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها، كما تتنوع بشكل كبير في اختيار الملابس بين الفساتين والجيب والبناطيل المختلفة.

وتفضل سونيا جرجس، اختيار ألوان الشعر الغامقة مثل الأسود والبني، كما تميل إلى ترك خصلات شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها في أغلب الإطلالات.

وتحرص سونيا جرجس، على اتباع الموضة بشكل كبير، ومواكبة صيحات الموضة مع اختيار بعض دار الأزياء الشهيرة لاختيار الملابس المميزة.

كما تميل سونيا جرجس، إلى اختيار المكياج بالألوان البنية والسوداء للعيون التي تكشف جمال انوثتها.