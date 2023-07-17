شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ملفات بودكاست YouTube Music تتوفر الآن فى المزيد من البلدان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد YouTube Music هي خدمة لبث الموسيقى تقدم مجموعة متنوعة من الميزات، بما في ذلك القدرة على الاستماع إلى البودكاست، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، تم طرح دعم Podcast في YouTube Music لأول مرة في الولايات المتحدة في أبريل 2023 ، ومنذ ذلك الحين تم توسيعه ليشمل دولًا أخرى، بما في ذلك البرازيل وكندا.

ويمكن الاستماع إليه على Android وiOS وتطبيق الويب، بدون الاشتراك في YouTube Premium أو YouTube Music Premium.

وتعد تجربة البث الصوتي في YouTube Music تشبه إلى حد ما ما قد تجده في تطبيقات البودكاست الأخرى، ويمكن للمستخدمين التصفح حسب الفئة، ومشاهدة البودكاست الرائجة، والاشتراك في برامجهم المفضلة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم أيضًا تنزيل الحلقات للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

لكن شيء واحد يجب ملاحظته هو أن ملفات البودكاست المتوفرة في YouTube Music هي كلها ملفات podcast للفيديو، و هذا يعني أنه أثناء الاستماع إلى البودكاست على تطبيق YouTube Music ، سيرى المستخدمون الصورة المصغرة للفيديو لكل حلقة ويمكنهم اختيار مشاهدة الفيديو أو الاستماع فقط إلى الصوت.

الانضمام إلى عوامل فلاتر الحالة المزاجية الأخرى في علامة التبويب الصفحة الرئيسية هو خيار Podcasts، والذي يتميز بخلاصة مخصصة مع العديد من الدوارات مثل استمر في الاستماع، والتوصية بالحلقات، وعروضك، بالإضافة إلى فئات مختلفة مثل الألعاب، والجريمة الحقيقية، والتعليق السياسي، إلخ.

ما هو الجديد

وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي علامة التبويب "الصفحة الرئيسية" في تطبيق YouTube Music الآن على Podcasts إلى جانب خمسة عوامل تصفية للحالة المزاجية، ويأتي مع موجز مخصص مع دوارات مثل استمر في الاستماع، وحلقات التوصية، وعروضك ، بالإضافة إلى فئات مختلفة تشمل الألعاب، والجريمة الحقيقية، والتعليق السياسي ، وما إلى ذلك.

و توفر شاشة Now Playing 10 ثوانٍ للإرجاع و30 ثانية للأمام مع التشغيل السرعة وموقت النوم، تم استبدال "إظهار التفاصيل" بكلمات في الجزء السفلي، وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر التشغيل في وضع عدم الاتصال والتشغيل في الخلفية حتى بدون اشتراك YouTube Premium. باستخدام هذا ، سيواجه المستخدمون "موافقات يقرأها المضيف أو رسائل رعاية عند الاستماع إلى البودكاست."

كذلك فهناك قائمة تشغيل تلقائية للحلقات الجديدة من عروضك وتم حفظها مسبقًا "حلقات لاحقة"، وعلاوة على ذلك، ستظهر ملفات البودكاست التي تم الاشتراك فيها في المكتبة على غرار الأغاني والألبومات وقوائم التشغيل والفنانين.

وتظل صفحات العرض بدون تغيير، على غرار الألبومات وقوائم التشغيل مع الأعمال الفنية وقائمة الحلقات، بالإضافة إلى تاريخ النشر وحالة التشغيل، وفي الوقت الحالي، لا يتوفر في تطبيق YouTube Music سوى مواد البودكاست أو القنوات التي يتم تحميلها كإصدارات فيديو من الحلقات.