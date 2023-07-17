شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google Chrome يتيح الآن لمستخدمى iOS إضافة تطبيقات الويب على الشاشة الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Apple مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة لتطبيقات الويب مع iOS 16.4، والتي تتضمن الوصول إلى دفع الإخطارات والإذن لتطبيقات الطرف الثالث لإضافة صفحات الويب إلى الشاشة الرئيسية لـ iPhone وiPad.

وقامت Google بتحديث متصفح الويب Chrome الأصلي لنظام iOS للسماح للمستخدمين بإضافة تطبيقات الويب إلى الشاشة الرئيسية الخاصة بهم، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن إنشاء اختصارات لمواقعهم الإلكترونية المفضلة على أجهزة iPhone أو iPad الخاصة بهم، مما يسهل الوصول إليها.

ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google، يسمح التحديث لمستخدمي Chrome الذين يستخدمون iOS بإضافة تطبيقات الويب إلى الشاشة الرئيسية، وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص الآن حفظ موقع ويب للوصول إليه على الشاشة الرئيسية دون الحاجة إلى مغادرة متصفح Chrome واستخدام Safari، وفي وقت سابق، كانت إمكانية الوصول هذه مقصورة على Safari، متصفح الويب الأصلي لشركة Apple.

وسيظهر اختصار تطبيق الويب على شاشتك الرئيسية تمامًا مثل أي تطبيق آخر، وعند النقر فوقه، سيفتح موقع الويب في وضع ملء الشاشة، هذه طريقة رائعة لحفظ مواقع الويب المفضلة لديك وتسهيل الوصول إليها، وتعمل إضافة تطبيقات الويب إلى الشاشة الرئيسية على تسهيل الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك وتوفر تجربة أصلية أكثر، حيث سيتم فتح موقع الويب في وضع ملء الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر عمر البطارية، حيث لن يعمل موقع الويب في الخلفية.