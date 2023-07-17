تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف HUAWEI nova Y91 ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة وشاشة ضخمة ووحدة تخزين كبيرة جدًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية رسميًا هاتف HUAWEI nova Y91، أحد هواتفها الجديدة من سلسلة HUAWEI nova Y في السوق المحلية. يحتوي هذا الهاتف الذكي الجديد على بطارية فائقة الشحن بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة1 وشاشة عرض كاملة من هواوي رائعة مقاس 6.95 بوصة2. يتميز هاتف HUAWEI nova Y91 بتصميم دائري بحلقات نجمية أيقونية من هواوي، حيث يخطف الأنظار في وهلة. وتجدر الإشارة إلى أن الهاتف مزود بنظام كاميرا مزدوجة مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل لتقديم تجربة تصوير استثنائية. تحتوي تشكيلة مجموعة سلسلة HUAWEI nova Y المُحدَّثة أيضًا على طرازين آخرين – HUAWEI nova Y71 وHUAWEI nova Y61.

تصميم دائري بحلقات نجمية وجمال وفعالية رائعة

هاتف HUAWEI nova Y91 سيذهل الجميع حيث يتميز بتصميم دائري بحلقات نجمية أيقونية ومظهر جمالي محوري يمنح إحساسًا بالتماثل والأناقة. توجد الكاميرات الخلفية في الحلقة النجمية، مما يجعلها تبدو أنيقة وعصرية. يشتمل الهاتف على الجينات الجمالية لسلسلة هواتف nova، بنظام ألوان عصري من حيث المظهر. يضفي لون ضوء القمر الفضي والأسود النجمي لمسة أنيقة على الهاتف. وبالرغم من أن الهاتف مزود بشاشة كبيرة يبلغ حجمها 6.95 بوصة، إلا أنه مُصمَّم بهيكل رفيع ومضغوط يسهل حمله بشكل مريح.

بطارية ذات سعة كبيرة

يوفر هاتف HUAWEI nova Y91 المزود ببطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة عمر بطارية طويل حقًا. يستخدم تصميمًا ثنائي الخلية مع كثافة طاقة عالية من شأنها أن تساعد في الحفاظ على خفة الجهاز مع زيادة عمر البطارية. تُكمِّل ميزة الشحن الفائق SuperCharge من هواوي بقوة 22.5 واط3 الأداء الرائع لبطارية الهاتف الكبيرة وتُسرِّع وقت الشحن. يحدد الهاتف تلقائيًا حالة الشحن الخاصة به ويحتوي على نظام حماية شحن مكوَّن من 20 طبقة لضمان سلامة عملية الشحن.

من ناحية أخرى، يأتي هاتف HUAWEI nova Y71 مزودًا ببطارية بسعة 6000 مللي أمبير/ساعة يمكن أن تدوم لمدة تصل إلى 3 أيام بعملية شحن واحدة كاملة. يدعم الشحن الفائق SuperCharge بقوة 22.5 واط4 للاستمتاع بعملية شحن سريعة وملائمة.

في المقابل، يتم تشغيل هاتف HUAWEI nova Y61 ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة5، والتي يمكن أن تدعم الاستخدام الشديد بسلاسة وسهولة وتدعم ميزة الشحن الفائق SuperCharge بقوة 22.5 واط6.

شاشة عرض واسعة وغامرة

يتميز هاتف HUAWEI nova Y91 بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 6.95 بوصة7 حيث تقدم تجربة بصرية فائقة. توفر هذه الشاشة الكبيرة والجميلة للمستخدمين تجربة بصرية غامرة وأكثر حيوية. بالإضافة إلى ذلك، تُحسِّن الحواف الرفيعة حول الشاشة المظهر الجمالي للهاتف وتجعله يبدو أصغر حجمًا وأكثر خفة أثناء حمله باليد.

تدعم الشاشة معدل الاستجابة باللمس 270 هرتز8 ومعدل تحديث 90 هرتز9، مما يوفر تجربة سلسة عند التصفح عبر الإنترنت ولعب الألعاب. علاوة على ذلك، تعمل خوارزميات برامج اللمس فائقة الدقة من هواوي على تحسين دقة اللمس، مما يجعل تجربة الألعاب استثنائية. يمكن للمستخدمين التمرير عبر المواقع الإلكترونية ومقاطع الفيديو مع تأخير بسيط والبدء في العمل بشكل أسرع عند اللعب. يدعم الهاتف أيضًا ميزة عرض المعلومات دومًا على وضع ملء الشاشة LCD، وهي الأولى من نوعها10، لإلقاء نظرة خاطفة على المعلومات الأساسية بسهولة دون إلغاء قفل الهاتف.

من جهته، يُعيد هاتف HUAWEI nova Y71 أيضًا الألعاب والأفلام إلى الحياة من خلال شاشة العرض الكامل من هواوي الواسعة مقاس 6.75 بوصة. يمكن أن توفر الشاشة المسطحة ذات ارتفاع الشاشة إلى الجسم بنسبة 90.26%11 ونتوء الشاشة الضيق مساحة أكبر لعرض المحتوى.

أمّا هاتف HUAWEI nova Y61 فيأتي بشاشة مقاس 6.52 بوصة بدقة 1600 × 720 بكسل مع تقنية HD+ مدمجة.

كاميرا مزدوجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل، لتسجيل أسعد اللحظات

تُمكِّن الكاميرا الخلفية الأساسية لهاتف HUAWEI nova Y91 بدقة 50 ميجابكسل المستخدمين من التقاط صور مذهلة في ظروف الإضاءة المنخفضة. مع الوضع الليلي الفائق 2.0، توفر لقطات ليلية بتفاصيل وتركيبات ثرية. وحتى في ظروف الإضاءة الصعبة، يمكن لهاتف HUAWEI nova Y91 التقاط صور بورتريه مزخرفة وواضحة. تدعم الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل التقسيم العمودي وميزة الجمال المدعوم بالذكاء الاصطناعي 5.1 لالتقاط صور ذاتية طبيعية وجذابة.

في حين يتميز هاتف HUAWEI nova Y71 بكاميرا رئيسية بدقة عالية تبلغ 48 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة للغاية تبلغ 120 درجة وبدقة 5 ميجابكسل وكاميرا لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل. بفضل العدسة الواسعة f/1.8 للكاميرا الرئيسية بدقة عالية تبلغ 48 ميجابكسل، فإنها توفر المزيد من الإضاءة عند التصوير ليلاً.

أمّا بالنسبة إلى هاتف HUAWEI nova Y61 فإنّه يحتوي على كاميرا ثلاثية مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 50 ميجابكسل والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو مقاس 4 سم.

وحدة تخزين كبيرة

تمنحك وحدة التخزين البالغة 256 جيجابايت في HUAWEI nova Y91 حرية تثبيت تطبيقاتك وألعابك المفضلة وتحميل ملفات كبيرة للعمل والدراسة والاحتفاظ بأفلامك المفضلة على الهاتف. وبفضل مكبرات الصوت الستيريو المزدوجة المتناظرة، يستمتع المستخدمون بصوت غامر وواضح ومذهل. تعمل المؤثرات الصوتية المتوازنة Histen 8.1 على استعادة تركيب الصوت ووضوحه، مما يوفر لك، جنبًا إلى جنب مع مجال الصوت المكاني، تجربة استماع ممتعة.

وبالنسبة إلى هاتف HUAWEI nova Y71 فيأتي مزودًا بوحدة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت12 وذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للحفاظ سلاسة العمليات حتى عند تشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت، في حين يوفر هاتف HUAWEI nova Y61 مزيدًا من المرونة مع طرازات التخزين الداخلية بسعة 64 جيجابايت و128 جيجابايت.

السعر والتوفر

يتوفر هاتف HUAWEI nova Y91 الآن للطلب المسبق في المملكة العربية السعودية بلونين: الأسود والفضي بسعر 1299 ر.س من منصات هواوي عبر الإنترنت وكذلك تجار التجزئة المعتمدين مع هدايا قيّمة.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاث مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها. وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

في عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي 23.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 25.1٪ من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 144 مليار دولار أمريكي.

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