شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: النرويج تغرم شركة Meta حوالى 100ألف دولار يوميًا اعتبارًا من 4 أغسطس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة حماية البيانات النرويجية Datatilsynet تحذيرًا لمنصات Meta Platform لمالك لفيس بوك وانستجرام، وفي التحذير قالت Datatilsynet إنه سيتم تغريم Meta مليون كرونة (100000 دولار) يوميًا بسبب انتهاكات الخصوصية ما لم تتخذ إجراءات تصحيحية.

ومن المرجح أن يكون لهذه الخطوة تداعيات أوروبية أوسع، ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء، قال الإشعار إن Meta لا يمكنها جمع بيانات المستخدمين في النرويج، مثل المواقع المادية للمستخدمين، واستخدامها لاستهداف الإعلانات عليهم، وقال توبياس جودين رئيس القسم الدولي بشركة داتاتيلسينيت لرويترز "من الواضح أن هذا غير قانوني لدرجة أننا بحاجة للتدخل الآن وفوريا، ولا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك."

ولا تعد النرويج عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها جزء من السوق الأوروبية الموحدة، وقالت Datatilsynet إنها ستبدأ في فرض غرامة كل يوم من 4 أغسطس حتى 3 نوفمبر ما لم تتخذ Meta إجراءً، وردًا على الإشعار، قالت Meta إنها ستراجع قرار Datatilsynet ولن يكون هناك تأثير فوري على خدماتها.