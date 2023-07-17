تكنولوجيا: فارة الألعاب Gigabyte AORUS M6 تنطلق رسمياً بعمر بطارية 74 ساعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Gigabyte عن فارة الألعاب اللاسلكية Gigabyte AORUS M6 التي تنطلق بعمر بطارية يصل إلى 74 ساعة.

انطلقت فارة الألعاب اللاسلكية AORUS M6 اليوم من Gigabyte بتصميم خفيف الوزن يدعم المستخدمين بأفضل آداء في الألعاب.

وتدعم فارة AORUS M6 المخصصة للألعاب معدل يصل إلى 26000 لدعم المستخدمين بأعلى دقة في الألعاب مع إستجابة سريعة.

ويصل التسارع في الفارة إلى 50 جيجا، وسرعة تصل إلى 650 IPS، لذا ستقدم إستجابة دقيقة وسريعة في كل حركة في الألعاب على الشاشة.

كما تدعم فارة AORUS M6 تقنية لاسلكية بتردد 2.4GHz، وإستجابة فائقة السرعة عند 1 مللي ثانية، مع تنقل سلس وإنسيابي في كل حركة.

أيضاً تدعم AORUS M6 عمر شحن يصل إلى 74 ساعة من التشغيل، لذا تقدم آداء جيد لتشغيل الألعاب لفترات طويلة، كما تتميز الفارة بموجه ضوئي للكشف عن حالة الشحن.

وتتضمن الفارة بعض المميزات لتخصيص الأزرار في الفارة مع إعدادات DPI، وأزرار تدعم البرمجة لتخصيص تجربة الألعاب المفضلة، مع دعم المستخدم بميزة تخصيص إضاءة RGB.

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