شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تحدث إعدادات DM الافتراضى لتقليل رسائل البريد العشوائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر تويتر بوجود مشكلة بريد عشوائي في الرسائل المباشرة (DMs)، رداً على ذلك أجرت الشركة تغييرات على إعداد DM الافتراضي، سيتم توجيه الرسائل الواردة من المستخدمين الذين لا تتابعهم إلى قسم "طلب الرسائل".

وسيتم تصنيف الرسائل المباشرة من الأشخاص الذين تتابعهم تلقائيًا في بريدك الوارد الأساسي، بالإضافة إلى ذلك سيتم أيضًا وضع الرسائل الواردة من المستخدمين الذين تم التحقق منهم، أي أولئك الذين لديهم اشتراك Twitter Blue، في قسم "طلب الرسائل" إذا كنت لا تتابعهم ما يمثل خروجًا عن الترتيب السابق.

ويقول تويتر إن الإعداد الجديد موجود بالفعل وسيساعد في تقليل البريد العشوائي في صناديق البريد الوارد، في تغريدة، تذكر الشركة، "بدءًا من 14 (يوليو)، نضيف إعدادًا جديدًا للرسائل من شأنه أن يساعد في تقليل عدد رسائل البريد العشوائي في الرسائل المباشرة.

مع تمكين الإعداد الجديد ستصل الرسائل من المستخدمين الذين تتابعهم في بريدك الوارد الأساسي، وسيتم إرسال الرسائل الواردة من المستخدمين الذين تم التحقق منهم والذين لا تتابعهم إلى صندوق الوارد الخاص بطلب الرسائل.

سيتم ترحيل المستخدمين الذين تم تعيين أذوناتهم مسبقًا للسماح بطلبات الرسائل من الجميع إلى هذا الإعداد الجديد، ولكن يمكنهم التبديل مرة أخرى في أي وقت."

وقام تويتر أيضًا بتحديث صفحة الأسئلة الشائعة الخاصة بـ DMs، كما هو مذكور في التغريدة، يمكن للمستخدمين العودة إلى إعداد Twitter DM القديم الخاص بهم إذا كانوا يفضلون ذلك.

ولتغيير إعدادات DM على إصدار سطح المكتب، افتح البريد الوارد وابحث عن قائمة الإعدادات أعلى اليسار (رمز الترس) واختر من بين الخيارات، مثل "السماح بالرسائل من الأشخاص الذين تتابعهم"، "السماح بطلب الرسائل من المستخدمين الذين تم التحقق منهم فقط" ، أو "السماح بطلب الرسائل من الجميع".

هناك أيضًا خيار لإظهار إيصالات القراءة، يمكن للمستخدمين استخدام نفس الطريقة لتغيير الإعدادات على تطبيق Twitter لنظام iOS أو Android.