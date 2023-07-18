شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تنشر صورة لـ3 مركبات فضائية ستشارك بمهماتها القادمة من Artemis إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة ناسا صورة لثلاث مركبات فضائية ستلعب دورًا مركزيًا في مهماتها الثلاث القادمة من Artemis إلى القمر، وتشرف وكالة الفضاء الأمريكية الكبسولات، يأتي ذلك بعد أن نجحت في اختبار مركبة أوريون الفضائية على القمر في نهاية العام الماضي، والانطلاق إلى الفضاء بواسطة صاروخ نظام الإطلاق الفضائي الجديد التابع لناسا.

وفي الصورة تظهر مركبة Orion الخاصة بـ Artemis II على اليمين، داخل الخليج العالي لمبنى Neil Armstrong Operations and Checkout في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا. أرتميس الثالث على اليسار، وأرتميس الرابع في المنتصف.

قامت شركة Lockheed Martin المصنعة Orion بتغريد نفس الصورة مع التعليق: "مستقبل NASA Orion يبدو جيدًا جدًا."

وقالت ناسا إن كل كبسولة من كبسولة أوريون في مرحلة مختلفة من الإنتاج حيث يقوم الفنيون والمهندسون بإعداد المركبة الفضائية لنقل رواد الفضاء نحو القمر في المهمات القادمة.

قام الفنيون مؤخرًا بتركيب الدرع الحراري على وحدة طاقم Artemis II ، وتهدف الفرق إلى إجراء اختبارات صوتية في الأشهر القليلة المقبلة. عندما تكون جاهزة سيتم ربط وحدة الطاقم بوحدة الخدمة استعدادًا للمهمة القمرية.

ومن المقرر حاليًا عرض Artemis II في نوفمبر 2024 وسيحمل رواد فضاء ناسا كريستينا كوخ وفيكتور جلوفر وريد وايزمان، بالإضافة إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن.

ولن يهبط رواد الفضاء على سطح القمر، بل يقومون بدلاً من ذلك برحلة طيران بالقرب من سطح القمر على مسافة قصيرة من سطح القمر قبل العودة إلى ديارهم حسبما نقلت Digitartlends.

وستمهد المهمة الناجحة الطريق لأرتميس الثالث، الذي سيسعى إلى صعود أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر، في هذه المهمة سينقل Orion رواد الفضاء إلى مدار حول القمر حيث سينتقلون إلى نسخة معدلة من مركبة هبوط المركبة الفضائية SpaceX.

في حين أن موعد الرحلة المقرر حاليًا عام 2025، فإن التمسك بهذا التاريخ يعتمد إلى حد ما على التقدم الذي تحرزه سبيس إكس مع اختبار المركبة سوبر هيفي و ستارشيب.

في غضون ذلك ، من المقرر أن يكون Artemis IV في عام 2028 وسيضع رواد الفضاء أيضًا على سطح القمر.