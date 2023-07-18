شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين هاتفى Google Pixel 7a وأيفون iPhone XS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل خلال فعاليات مؤتمرها للمطورين بمقر الشركة عن نسخة هاتف Google Pixel 7a، حيث يأتى بمعالج Tensor G2 وشاشة 90 هرتز وشحن لاسلكي وكاميرا خلفية عالية الدقة، وبسعر يبدأ من 499 دولارا، وفيما يلى نعرض مقارنة بينه وبين هاتف iPhone 8 Plus للوقوف على أبرز الفروق بين الهاتفين كما يلى:

Google Pixel 7a Google Pixel 7a الشاشة: بقياس 6.1 بوصة (2400 × 1080) OLED. المعالج: Tensor G2 (5 nm). مساحات التخزين: 128GB. نظام التشغيل: Android 13. دعم الشحن اللاسلكي: نعم. دعم الشحن السريع: نعم. الكاميرا الخلفية: ثنائية 64 MP و 13 MP (Urtla-wide). الكاميرا الأمامية: بدقة 13 MP. هاتف iPhone XS الشاشة: شاشة 5.8 بوصة. البطارية: 4385 mAh. نوع الشاشة: شاشة OLED. دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل. المعالج: معالج Apple A12 Bionic. الذاكرة الداخلية:بمساحة 256GB. نظام التشغيل: iOS (14.x) . البطارية: بقوة 2659 mAh. الكاميرا الخلفية: مزدوجة 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: بقوة 7 ميجابكسل.

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