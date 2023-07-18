شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق شبيه بـThreads يتصدر قائمة التنزيلات بمتجر أبل.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت أكثر من 10 أيام حتى الآن منذ وصول منافس تويتر من ميتا، حيث أنشأ تطبيق Threads ضجة كبيرة في عدد التنزيلات والمستخدمين، ففي أقل من 5 أيام بقليل، شهد التطبيق 100مليون مستخدم، ورغم أن الأرقام الآن انهارت ولكن يبدو أن تأثير Threads يلعب دورًا كبيرًا.

فوفقًا لتقرير صادر عن TechCrunch ، شهد تطبيق مشابه يحمل نفس الاسم "Threads" نموًا مثيرًا للإعجاب، فقط بسبب اسمه، بالمناسبة، مؤسس تطبيق "Threads" ألأخر هو موظف سابق في فيس بوك.

ووفقًا للتقرير، شهد موقع Thread (وهو بديل لتطبيق Slack) ما يقرب من 8،80،000 عملية تنزيل في الفترة من 6 يوليو إلى 12 يوليو، والأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن هذه التنزيلات تخص iOS فقط، وعلى نظام Android ، كان الرقم أفضل حيث حصل التطبيق على أكثر من مليون عملية تنزيل.

وفي App Store، كان تطبيق Thread هذا هو التطبيق رقم 52 الأكثر تنزيلًا في العالم، وفي تطبيقات فئة الأعمال، كان ثالث أكثر التطبيقات تنزيلًا، أما إسبانيا وألمانيا وإيطاليا هي البلدان الثلاثة التي شهد التطبيق فيها أكبر عدد من التنزيلات، بالمناسبة، لم يتم إطلاق تطبيق Thread من Instagram في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك هذه البلدان الثلاثة.

ما يقوله مؤسس التطبيق

في تصريح لـ TechCrunch، قال روسو كازي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Thread، " إن Threads هي كلمة قوية ومصطلح محلي على الإنترنت، استخدام Threads - على منصات مختلفة - هو أفضل طريقة للبقاء على اتصال مع عملك [.net] أو [.com] pany، وبالنظر إلى هذا، فليس من المستغرب أن تختار Meta علامة تجارية قوية لتمثيل وجهة نظرهم في بناء ساحة البلدة ".

وقد كان كازي جزءًا من فيس بوك لمدة ست سنوات كجزء من فريق إدارة المنتجات، وأضاف كازي: "زوك (مارك زوكربيرج) وآدم موسيري (الآن الرئيس التنفيذي لشركة Instagram) والفريق هم من أفضل الموجهين والعقول التي يجب أن أعمل معهم وأتعلم منهم".