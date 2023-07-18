شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. مركبة فضائية فى المريخ تلتقط منظرًا مؤثرًا للأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقطت المركبة المدارية Mars Express التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية - والتي كانت تدرس المريخ من أعلى لمدة عقدين - منظرًا مؤثرًا لكوكبنا وقمرنا من على بعد ملايين الأميال.

وقال خورخي هيرنانديز برنال، عالم الكواكب الذي يعمل في مهمة المركبة المدارية ، في بيان: "في هذه اللقطات البسيطة من Mars Express ، فإن حجم الأرض يعادل حجم نملة شوهدت من مسافة 100 متر، ونحن جميعًا هناك".

في اللقطات ترى القمر وهو يدور حول الأرض من على بعد 186 مليون ميل (300 مليون كيلومتر)، إنه مشابه للعرض الذي تراه ما إذا كنت تقف على المريخ بمنظار وتطل على الأرض.

وعلى مدى عقود قدم المسبار للباحثين مكافآت من البصيرة المريخية، حيث تم العثور على دليل على أن المريخ في وقت سابق من تاريخه، كان عالمًا مائيًا أزرق مع القدرة على استضافة الحياة (على الرغم من أنه غير معروف ما إذا كانت توجد أي حياة مريخية بدائية).

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية: "تشمل الاكتشافات الرئيسية وجود معادن تتشكل فقط في وجود الماء واكتشاف رواسب الجليد المائي تحت الأرض، والأدلة التي تشير إلى أن البراكين على المريخ ربما استمرت حتى وقت قريب".