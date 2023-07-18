شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أندرويد سيمكنهم قريبا تشغيل الواى فاى والبلوتوث عند السفر داخل الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن جوجل تعمل على ميزة جديدة لنظام Android - Connected Flight - والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بالحفاظ على اتصالات Bluetooth وWi-Fi الخاصة بهم قيد التشغيل عند السفر على متن طائرة، مع استمرار منعهم من إجراء مكالمات أو رسائل نصية أو تلقيها، ووفقًا لبراءة الاختراع (عبر Wipo) التي كشفت عنها الشركة، ستعمل الميزة على الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

كيف ستعمل الميزة

ستكون الميزة قادرة على اكتشاف ما إذا كان المستخدم على متن طائرة باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق، بما في ذلك انخفاض الضغط ، والتسارع / السرعة، وأصوات المقصورة، والإشارة فوق الصوتية، وإشارة GPS ، والمعرف الخلوي، وإشارة Wi-Fi.

وعندئذٍ يقوم تلقائيًا بتشغيل وضع Connected Flight على الهاتف والعودة إلى الوضع القياسي بمجرد أن يكتشف أن المستخدم قد هبط، ومع ذلك، إذا لاحظت أن البطارية منخفضة أو أن جودة الشبكة رديئة، فقد تنفصل عن الشبكة.

ويتوفر وضع الطائرة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الأخرى لتعليق إرسال إشارات التردد اللاسلكي، وعند التنشيط ، يقوم وضع الطائرة بتعطيل نقل الشبكة الخلوية وWi-Fi وBluetooth مرة واحدة، وذكر التقرير أيضًا أن تغيرات الضغط والإشارات فوق الصوتية وإشارة Wi-Fi للطائرة ونشاط الحجز للسفر ستعمل كمحفزات محتملة.

وتقرأ براءة الاختراع كذلك أن العملية تحدث "رداً على تحديد أن المستشعر قد اكتشف معلومات تشير إلى أن جهاز الحوسبة المتنقلة موجود على متن الطائرة"، وفي وضع Connected Flight، سيظل المستخدمون قادرين على استخدام التطبيقات التي تتطلب Bluetooth أو Wi-Fi ، مثل دفق الموسيقى أو استخدام تطبيق المراسلة، ومع ذلك، لن يتمكنوا من إجراء أو استقبال المكالمات أو الرسائل النصية.

ولا تزال هذه الميزة قيد التطوير، لذلك ليس من الواضح متى سيتم إصدارها، ومع ذلك، قد تكون طريقة مفيدة للبقاء على اتصال في الرحلات الجوية مع الالتزام بلوائح إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، كما لوائح الطيران الفيدرالية (FARs) هي قواعد تحددها إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) التي تحكم جميع أنشطة الطيران في الولايات المتحدة، تتألف FARs من العنوان 14 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR).