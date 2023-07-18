شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أنباء تسريح 1000 موظف من بينانس تثير جدلا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، عن انضمام شركة العملات المشفرة بينانس إلي قائمة عمليات التسريح المستمرة للعمال وذلك بتسريح 1000 موظف، بينما شكك الرئيس التنفيذي للشركة فيما وصفه الأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام.

وقال شانج بينج تشاو الرئيس التنفيذي لبينانس على صفحته على موقع تويتر: "بينما نسعى باستمرار لزيادة كثافة المواهب ، هناك عمليات إنهاء لا إرادية، هذا يحدث في كل شركة، الأرقام التي أوردتها وسائل الإعلام بعيدة كل البعد عن الواقع".

وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، قد يؤدي قرار "بينانس" لتسريح الموظفين إلى تخفيض كبير يصل إلى ثلث إجمالي القوى العاملة، مثل هذه الخطوة لديها القدرة على التأثير بشدة على عمليات عملاق التشفير، كما كشف التقرير عن تسريحات جديدة للعمال أثرت على الموظفين في قسم خدمة العملاء.

أكد متحدث باسم Binance لـ وول ستريت جورنال أنه تم تسريح موظفين، لكنهم اختاروا عدم الكشف عن العدد الدقيق للأفراد المتضررين. "بينما نستعد للدورة الصاعدة الرئيسية التالية، أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى التركيز على كثافة المواهب في جميع أنحاء المؤسسة لضمان بقائنا ذكيين وديناميكيين.

نقل التقرير عن متحدث بإسم بينانس" هذه ليست حالة تعديل بل إعادة تقييم ما إذا كنا لديهم الموهبة والخبرة المناسبة في الأدوار المهمة."