شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يرد برمز ضاحك على صور الذكاء الاصطناعى له ومارك زوكربيرج على الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الخلاف بين قطبي التكنولوجيا إيلون ماسك ومارك زوكربيرج منحى مفاجئًا، وذلك بفضل مستخدم تويتر الذي استخدم الذكاء الاصطناعي لتخيل "نهاية جيدة" لهما، أثارت انتباه ماسك الذي رد برمز ضاحك.

كان مالك تويتر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا وسبيس إكس، ومارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على خلاف حول العديد من القضايا، بدءًا من وجهات نظرهم حول العملة المشفرة والذكاء الاصطناعي إلى التحدي الأخير لمحاربة بعضهم البعض في مباراة قفص من نوعية MMA.

اشتد التنافس عندما أطلقت ميتا تطبيق ثريدز، وهي منصة وسائط اجتماعية جديدة تنافس تويتر، واتهم ماسك، زوكربيرج بسرقة الملكية الفكرية لتويتر حسبما نقل موقع mashable.

ولكن ماذا لو قرر المليارديرات أن ينتهوا من الخلافات ويصبحوا أصدقاء؟

هذا هو السيناريو الذي تخيله مستخدم تويتر المسمى Sir Doge of the Coin بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

نشر سلسلة من الصور التي تبدو وكأنها جلسة تصوير لـ ماسك وزوكربيرج على الشاطئ، تُظهر الصور الرجلين يرتديان ملابس غير رسمية ويمسكان بأيدي بعضهما ويعانقان ويتناثران الماء، تقول التسمية التوضيحية "النهاية الجيدة" مع رمز تعبيري على شكل قلب.

انتشرت التغريدة بسرعة وحصلت على أكثر من 8 ملايين مشاهدة و 145 ألف إعجاب، كما لفت انتباه ماسك نفسه نفسه، الذي رد برمز تعبيري ضاحك. كان ماسك أيضًا في سعيه للحصول على تغريدات للتحضير للمواجهة المرتقبة بينه وبين زوكربيرج.