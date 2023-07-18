شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز الألوان المنتظرة لهاتف أيفون 15المقبل.. ضمنها الأصفر والبينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة آبل تخطط لإطلاق iPhone 15 الأساسي بألوان جديدة زاهية، وقد يتم الإعلان عن الهاتف الرائد القادم بألوان مثل الخيارات الوردي والأخضر والأصفر.

وتصل الأخبار من ShrimpأبلPro ، الذي اكتشف منشور Weibo من أحد موظفي Foxconn، ووفقًا للتغريدة ، يبدو أن أبل ستطلق هاتف iPhone 15 الأساسي بألوان فاتحة جنبًا إلى جنب مع خياارت Midnight و Starlight.

وسيتضمن ذلك خيار اللون الأخضر والوردي والأصفر الجديد، ومع ذلك ، لم يذكر التسريب نسخة اللون الأزرق ، مما يعني أن أبل ليس لديها خطط للون الأزرق على طراز Vanilla iPhone 15.

كما أنه من غير الواضح ما إذا كان سيتم الإعلان عن هذه الألوان لجهاز iPhone 15 أثناء الإطلاق، وقد تخطط أبل لإصدار بعض خيارات الألوان الأكثر إشراقًا لاحقًا كجزء من دورة التحديث الخاصة بها، وسيكون هذا مشابهًا للمتغير الأرجواني والأصفر لجهاز iPhone 14، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام، وفي السابق، ظهرت تقارير تشير إلى إطلاق iPhone 15 Pro بلون أزرق داكن جديد يتميز بدرجات اللون الرمادي.