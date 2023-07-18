شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يصلح للحياة أم لا؟.. كل ما تريد معرفته عن كوكب الزهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن كوكب الزهرة عكس البيئة المريحة التي يمكن أن تظهر فيها الحياة، مع ارتفاع درجات الحرارة، والضغط الجوي الذي يعادل عمق 3000 قدم في المحيط، وعدم وجود مياه سائلة في أي مكان.

وبدأ العلماء في العقد الماضي يتساءلون عما إذا كان كوكب الزهرة صالحًا للسكن في يوم من الأيام، ووجد أنه منذ مليارات السنين كان من الممكن أن يكون كوكب الزهرة مكانًا أكثر برودة ورطوبة مع محيطات لا تختلف عن محيطاتنا هنا على الأرض.

حتى أنه من المحتمل أنه منذ زمن بعيد كان من الممكن أن تكون الزهرة قابلة للحياة - ولكن في مرحلة ما، حدث خطأ ما بشكل كبير.

إليك كل ما تريد معرفته عن كوكب الزهرة

على الرغم من اختلاف كوكب الأرض والزهرة اليوم، إلا أن أنهما كانا متشابهين جدًا، من حيث الحجم وتشكلا من مواد متشابهة في المرحلة الأولى من النظام الشمسي.

كلاهما أيضًا داخل حدود فى النظام الشمسى تسمى خط الثلج، وهى النقطة التي يشكل فيها الماء حبيبات الجليد.

هناك بعض الاختلافات - كوكب الزهرة أقرب إلى الشمس وبالتالي يتلقى مزيدًا من الحرارة، وهو أقل كثافة من الأرض، ويدور ببطء أكثر - ولكن بشكل عام، كان من الممكن أن يتبع الكوكبان مسارًا مشابهًا جدًا في سنواتهما الأولى.

لذلك من الممكن على الرغم من الجدل أن كوكب الزهرة كان لديه محيطات مائية في ماضيها البعيد. دراسة أجراها علماء الكواكب في وكالة ناسا في عام 2016، على سبيل المثال، محاكاة الظروف المناخية التاريخية على كوكب الزهرة ووجدت أنه إذا كانت المحيطات موجودة، فقد يحافظ الكوكب على درجات حرارة ثابتة تتراوح بين 20 و 50 درجة مئوية لمدة حوالي ثلاثة مليارات سنة.

لكن هذه النماذج تطلبت وجود الماء بالفعل على هذا الكوكب، وما إذا كان هذا هو الحال أم لا.

في مرحلة ما تباعدت الأرض والزهرة بشكل حاد ودخلت الزهرة فيما يسمى بمرحلة الدفيئة الجامحة، كما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في تبخر المياه السطحية مكونة بخار الماء في الغلاف الجوي، والذي انقسم بفعل أشعة الشمس إلى أكسجين وهيدروجين، ثم انتهى في الفضاء.

تتراكم غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر، يُعتقد أن هذه هي الطريقة التي أصبحت بها الزهرة المكان الجحيم الذي هو عليه اليوم.

ومع ذلك فإن هذه التغييرات لم تؤثر فقط على الغلاف الجوي للكوكب، تؤثر التغييرات في الغلاف الجوي أيضًا على حركة الكوكب التكتونية.

مع تسخين سطح الكوكب بشكل أسرع من باطنه، تقل حركة المواد داخل الكوكب، ويُعتقد أن الحركة التكتونية النشطة مثل تلك الموجودة على الأرض، مهمة لصلاحية السكن لأنها تعمل على استقرار المناخ، مع وجود نشاط تكتوني أقل، قد يكون من الصعب على الكوكب إعادة تدوير المياه، مما يجعله أقل ملاءمة للحياة المحتملة.