تكنولوجيا: nubia تكشف عن المواصفات الرئيسية لهاتفها القادم nubia Z50S Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد شركة nubia مؤتمرها القادم في 20 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف nubia Z50S Pro، ولقد شاركت عدد من الإعلانات التشويقية التي توضح المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

كشفت الإعلانات التشويقية التي نشرت عبر nubia عن تصميم هاتف nubia Z50S Pro الذي يتميز بتصميم دائري للكاميرة الرئيسية، والتي تتضمن مستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، وبعد بؤري 35مم.

وتؤكد الصور الرسمية لهاتف Z50S Pro على أن هذا الإصدار لا يحاكي تصميم Z50 أو Z50 Ultra، ومن المقرر أن يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

ويأتي Z50S Pro بتصميم لا يتضمن حواف منحنية، أيضاً لا يتميز هذا الإصدار بكاميرة سيلفي أسفل الشاشة المميزة للإصدارات الأعلى.

كما تؤكد الإعلانات التشويقية على أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 80W، أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5100 mAh.

ويتميز الهاتف بحجم شاشة 6.78 إنش، وجودة عرض 1.5K أو بدقة 1220 بيكسل، كما تدعم الشاشة ألوان DCI-P3 بتدرج بنسبة 100%.

وتتميز الكاميرة الرئيسية في nubia Z50S Pro بعدسات 1G+6P، والتي تتضمن 7 أجزاء تشمل طبقة زجاجية وعدد 6 من الطبقات البلاستيكية، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل حول هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





