تكنولوجيا: Tesla تقدم نظام الشحن بالطاقة الشمسية لسيارات الشركة الكهربائية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Tesla مؤخراً عن نظام الشحن بالطاقة الشمسية الذي طور لخفض إستهلاك الطاقة الكهربائية في سيارات الشركة.

تعد Tesla واحدة من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، ولقد حققت الشركة تقدم كبير في تطوير نظام الشحن بالطاقة الشمسية “Tesla solar” المطور من الشركة لتعزيز نظام الشحن في السيارات.

وتؤكد التقارير على أن نظام “Tesla solar” سيؤدي إلى ثورة في صناعة السيارات الكهربائية، كما سيعمل على خفض إنبعاثات الكربون.

ومن المقرر أن يعمل نظام الشحن الجديد على الكشف عن مستويات الطاقة الشمسية للشحن عبر التطبيق المخصص.

أيضاً توضح التقارير أن نظام “Charge On Solar” يتطلب بعض الترقيات في سيارات الشركة وأيضاً محطات الشحن.

كما يتطلب إضافة إختيار الشحن بالطاقة الشمسية أن تعمل سيارة Tesla بالإصدار 2023.26 أو الإصدارات اللاحقة، أيضاً يتطلب إضافة الميزة ترقية Tesla Powerwall إلى الإصدار 23.12.10 أو الإصدارات اللاحقة، هذا إلى جانب تحديث تطبيق الهاتف إلى إصدار 4.22.5.

أيضاً سيتاح لمالكي سيارات Tesla إضافة ميزة نظام الشحن عبر تطبيق الهاتف، كما سيتاح تخصيص آلية الشحن، وإختيار حدود الشحن بالطاقة الشمسية وأيضاً موقع الشحن المفضل، على أن يأتي نظام “Charge On Solar” بميزة مراقبة في الوقت الفعلي لمستويات الشحن في السيارة.

كما يعمل النظام على ضبط مستوى الشحن كل 5 ثوان بشكل تلقائي وفقاً لحاجة السيارة، مع إمكانية جدولة عمليات الشحن.

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