تكنولوجيا: هاتف HONOR Magic5 Pro يتألق في منافسات PUBG Mobile، وتسريبات عن هاتف HONOR 90 الشامل القادم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصلت مسابقة PUBG Mobile التي طال انتظارها إلى نهايتها المثيرة يوم أمس، حيث تركت اللاعبين مفتونين حتى اللحظة الأخيرة. فبالإضافة إلى الألعاب الرائعة، استطاع المشاركين تجربة عالم مُذهل من ألعاب PUBG Mobile على الهاتف المُبتكر HONOR Magic5 Pro. لطالما عُرفت العلامة التجارية العالمية HONOR بالتزامها تجاه مجتمع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط، وبكونها تُقدم للمستخدمين بشكل مستمر بهواتف ذكية قوية من أجل إشباع حاجتهم من الألعاب. بالإضافة إلى ذلك، هُناك أخبار مُثيرة عن إطلاق هاتف HONOR 90 5G، ما يعد بتجربة ألعاب مُعززة.

منافسات PUBG Mobile تنتهي مع إعلان مُذهل عن الفائزين

بالأمس، شهد عشاق الألعاب مواجهة شديدة في مسابقة PUBG Mobile، حيث تنافس اللاعبون منافسات شديدة من أجل تحقيق النصر. تضمنت المسابقة مجموعة متنوعة من اللاعبين الماهرين الذين تنافسوا جميعاً على الصدارة. لفت الحدث انتباه اللاعبين والمشجعين على حدٍ سواء، والذين كانوا ينتظرون النتيجة النهائية بفارغ الصبر. بعد مواجهة مكثفة وصعبة، تم أخيراً الكشف عن الفائز، مما نتج عن موجات من الاحتفالات بين المشاركين والمتفرجين.

تركيز شركة HONOR على مجتمع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط

لطالما أظهرت HONOR تفانيها تجاه مجتمع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط. حيث أدركت العلامة التجارية شغف جمهور منطقة الشرق الأوسط بالألعاب، عملت HONOR بجد لتزويد المستخدمين بهواتف ذكية تلبي احتياجاتهم الخاصة. استحوذ هاتف HONOR Magic5 Pro على اهتمام اللاعبين بفضل معالج Snapdragon® 8 Gen 2 القوي، و GPU Turbo X، إلى جانب البطارية التي تسع 5100 مللي أمبير، وشاشة LTPO رباعية الانحناء مقاس 6.81 إنش. تم تصميم الجهاز لتحسين تجربة الألعاب، وتقديم أداء قوي ولعب سلس.

الهاتف المرتقب HONOR 90 5G: الهاتف الذي سيأخذ تجربة الألعاب إلى مستوى جديد تماماً

تم الكشف عن أخبار مثيرة بشأن خطط شركة HONOR المستقبلية لإطلاق الهاتف الذي طال انتظاره HONOR 90 5G، وهو الهاتف المُخصص للألعاب والذي يعد بإحداث ثورة في تجربة الألعاب ككل. حيث يأتي مُزوداً بشريحة Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 النسخة المُحسنّة و 5G & GPU Turbo X، حيث يُمكّن اللاعبين من الحصول على سرعات هائلة وتجربة لعب فائقة السلاسة.

كما سيأتي الجهاز أيضاً مع خصائص ثورية تتضمن شاشة عرض مُريحة بدون ضرر على العين، تقنية التعتيم PWM بتردد 3840 هرتز الرائدة في الصناعة، كما أنه حاصل على شهادة TÜV Rheinlandللخلو من الوميض، ويأتي مع تقنية التعتيم الديناميكي، والذي يُقلل من إجهاد العين خاصةً لمُحبي جلسات الألعاب المُطولة.

علاوةً على ذلك، يتميز هاتف HONOR 90 بسعة بطارية كبيرة تبلغ 5000 مللي أمبير، مما يضمن للاعبين الاستمتاع باللعب دون انقطاع طوال اليوم. مدعوماً بتقنية HONOR SuperCharge بقوة 66 واط، يمكن للاعبين تجربة اللعب بشكل مُستمر عن طريق إعادة شحن هواتفهم الذكية بسرعة في غضون دقائق.

سيكون هاتف HONOR 90 5G مُتاحاً قريباً للطلب المسبق بأسعار رائعة وهدايا قيّمة.

نبذة عن HONOR

هي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تتبنى HONOR استراتيجية طموحة في أن تكون أحد أهم العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا وتهدف إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.

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