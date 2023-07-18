شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيك توك يتيح خدمة تسجيل الدخول بمفتاح مرور معرف أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير حديث أن قائمة تطبيقات الجهات الخارجية التي تدعم تسجيل الدخول عبر مفتاح المرور على iPhone نمت بفضل TikTok.

وسيكون لدى مستخدمي خدمة مشاركة الفيديو الشهيرة الآن خيار تسجيل الدخول باستخدام مفتاح المرور المرتبط بمعرف Apple الخاص بهم، مما يعني أنه يمكنهم بسهولة الدخول إلى حساباتهم باستخدام Face أو Touch ID، وتعتبر مفاتيح المرور خيارًا أكثر أمانًا من عمليات تسجيل الدخول باستخدام كلمة المرور، نظرًا لأنها تتكون من زوج مفاتيح تشفير، وفقا لتقرير engadget.

وأحد المفاتيح هو مفتاح عام مرتبط بموقع الويب أو الخدمة، بينما الآخر هو مفتاح خاص يتم تخزينه في جهاز المستخدم فقط، لا تستطيع الخدمات والتطبيقات مثل TikTok الوصول إلى هذا المفتاح الخاص، ولا يمكن للمستخدمين نسخه أو إعطائه، مما يجعل مفاتيح المرور مقاومة لانتهاكات البيانات والهندسة الاجتماعية من قبل الجهات السيئة، تقوم أجهزة iOS بمصادقة هوية المستخدمين لعمليات تسجيل الدخول باستخدام بيانات المقاييس الحيوية الخاصة بهم قبل مطابقة مفتاحهم الخاص مع مفتاح الخدمة العام.

ولتتمكن من استخدام مفاتيح المرور على TikTok لأجهزة iPhone و iPad ، يجب أن يعمل أجهزتهم بأحدث إصدار من iOS. يجب أيضًا تمكين iCloud Keychain، لأن Apple تخزن مفاتيح المرور في نظام إدارة كلمات المرور الخاص بها، أخيرًا، يجب تشغيل المصادقة ذات العاملين لمعرف Apple الخاص بهم.

وسيبدأ TikTok في طرح دعم مفتاح المرور لمناطق معينة في آسيا وإفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية هذا الشهر، وقالت خدمة مشاركة الفيديو إن الميزة ستكون متاحة في مواقع أخرى وأنظمة تشغيل أخرى بمرور الوقت، لذلك من المرجح أن تشق طريقها إلى أمريكا الشمالية وأجهزة Android.

ويمكن لمستخدمي TikTok الذين يمكنهم الوصول إلى خيار تسجيل الدخول تنشيطه بالانتقال إلى ملف التعريف الخاص بهم في الجزء السفلي من التطبيق ثم الوصول إلى الإعدادات والخصوصية في القائمة، من هناك، يحتاجون إلى الوصول إلى خيار الحساب ثم النقر فوق مفتاح مرور iCloud لرؤية شاشة الإعداد.