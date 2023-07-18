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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد ماذا سيحدث للأهرامات ووجهات سياحية عالمية فى 2050 بسبب تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أبرمت أخصائية البيئة Marish Cuenca شراكة مع DiscoverCars لإنشاء صور فنية للمواقع السياحية في غضون ربع قرن فقط من الآن.
تبدو ساعة بيج بن في لندن مباشرة من فيلم كارثي، محاطة بكتلة من مياه الفيضانات، في حين أن أهرامات الجيزة لا يحيطها الصحراء والرمل بل الماء من كل الجهات، ودمرت حرائق أشجار النخيل في هاواي، في حين أن وادي الموت في كاليفورنيا شديد الحرارة لدرجة أن الطرق تذوب.
يعتقد الخبراء في DiscoverCars أن صورهم يمكن أن تصبح حقيقة في عام 2050، ما لم نتخذ إجراءات مناخية جادة وكبح انبعاثاتنا، وجاء في إحدى المدونات: "مع استمرار تأثير الاحتباس الحراري على الكوكب ، بدأنا بالفعل في رؤية آثار تغير المناخ".
وتضح هذه الآثار في ذوبان الأنهار الجليدية في القطب الشمالي إلى فصول الصيف الأكثر دفئًا من أي وقت مضى، فإن البيئة تتغير أمام أعيننا في الوقت الفعلي.
تم بناء أهرامات مصر، بما في ذلك أكبرها ، الهرم الأكبر في الجيزة ، منذ زمن طويل بشكل مذهل، ما بين 2550 و 2490 قبل الميلاد تقريبًا، ومنذ ذلك الحين تم الحفاظ عليها بشكل جيد، ولكن في ربع العقد القادم يمكن أن يتغير ذلك بشكل خطير.
قد تتحول الصحراء المحيطة إلى مدن ومناطق حضرية، حيث يتحرك الأشخاص بعيدًا عن الساحل وتحيط بالأهرامات المباني التي ينبعث منها الدخان وبرك مياه الفيضانات.
وسيؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تآكل الحجر الجيري الذي يشكل الأرض في المنطقة، مما سيؤدي إلى إتلاف الهياكل في جميع أنحاء القاهرة الكبرى.
الأهرامات حاليا
أهرامات الجيزة
لندن
تظهر لندن وخاصة ساعة بيج بن في حالة يرثى لها بسبب نهر التايمز الذي فجر ضفافه، ويقع جسر ويستمنستر بالكاد فوق خط الماء، في حين أن الطرق أمام منطقة الجذب السياحي الأسطورية، التي يطلق عليها رسميًا برج إليزابيث، مغمورة بالكامل.
يقول الخبراء، "نظرًا لارتفاع مستويات سطح البحر، من المتوقع أن تغمر المياه غالبية أرصفة لندن وأي ضواحي بالقرب من نهر التايمز بحلول عام 2050".
ساعة بيج بن حاليا
ساعة بيج بن
الهند
تتصل مدينة كولكاتا بسلسلة من الطرق الكبيرة، وهي تشتهر الآن بهندستها المعمارية الإمبراطورية ومحطة شهيرة في رحلة استكشافية على الطريق.
كما أنه نظرًا لموقعها على ضفاف النهر والساحل، فمن المرجح أن تغمر كولكاتا في الغالب بحلول عام 2050.
يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة ذوبان القمم الجليدية بالفعل على المدينة، حيث تتسبب الفيضانات السنوية المتكررة في إلحاق الضرر بالمنطقة.
الطرق فى الهند حاليا
الهند
يُعتقد أن وادي الموت في كاليفورنيا هو أكثر الأماكن حرارة على وجه الأرض خلال فصل الصيف.
سجلت أعلى درجة حرارة تم قياسها بشكل موثوق في تاريخ الأرض في يوليو 2021 عندما وصل الزئبق إلى 130 درجة فهرنهايت (54.4 درجة مئوية).
أما المنتظر في المستقبل، فقد تتسبب موجات الحرارة الشديدة في الجفاف الجماعي وحرائق الغابات.
قد تؤدي هذه الحرارة إلى ذوبان الطرق، مما يجعل الرحلات البرية خطيرة، في حين أن حرائق الغابات قد تجعل الرؤية أكثر صعوبة بسبب المزيد من الدخان والرماد في الهواء.
كاليفورنيا حاليا
كاليفورنيا
هاواى
تعد جزيرة هاواي الجميلة موطنًا للشواطئ المثالية والتلال الخضراء المتدحرجة والحياة البرية المزدهرة وحتى البراكين النشطة.
ولكن نظرًا لأن تغير المناخ يتسبب في أحداث مناخية شديدة، مثل الجفاف وزيادة هطول الأمطار، فقد تنهار العديد من الطرق الساحلية حول هاواي في المحيط.
تظهر الصور تقليص أشجار النخيل في هاواي على طول الطريق إلى هياكل عظمية ملتوية، بسبب حرائق الغابات والانفجارات البركانية.
وعلى الرغم من أن هاواي ليست غريبة على وجود بعض الانفجارات البركانية الدراماتيكية، إلا أن كوينكا تتوقع أن ترى المزيد من النشاط البركاني عبر الجزيرة بحلول عام 2050.
ومن المتوقع أن تؤدي زيادة اندفاعات الحمم البركانية والزلازل إلى إلحاق أضرار جسيمة بأسطح الطرق، وقد تجبر السكان المحليين على الفرار من منازلهم.
جزر هاواى حاليا
هاواى
إيطاليايعد Stelvio Pass أحد أكثر وجهات الرحلات البرية شهرة في أوروبا، وهو ممر جبلي بين جنوب تيرول وبورميو في شمال إيطاليا.
وتسمح هذه السلسلة من الطرق المتعرجة المائلة تدريجيًا للسائحين بالسفر بالسيارة عبر Ortler Alps، وهي سلسلة جبال خلابة توفر مناظر رائعة، ونظرًا لهيكل الطرق وموقعها على طول منحدر جبلي، فإن ممر Stelvio معرض لخطر التلف بسبب الانهيارات الأرضية.
يمكن أن يحتوي الهواء الأكثر دفئًا على المزيد من المياه، لذلك يتزايد هطول الأمطار في المتوسط في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من مخاطر الانهيارات الأرضية.
طريق إيطاليا حاليا
طرق إيطاليا بعد الانهيار الأرضى
نيويورك
تتسع سنترال بارك في نيويورك 840 فدانًا (340 هكتارًا) من المساحات الخضراء، لكن يتوقع الخبراء أن تكون مساحات شاسعة منه تحت الماء، تمامًا مثل معظم مانهاتن.
كما أن نافورة بيثيسدا في سنترال بارك، والتي تتميز بملاك من البرونز يبلغ طوله ثمانية أقدام، قد كسرت حواجزه في إحدى الصور الجديدة.
ووفقًا للجنة نيويورك حول تغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع مستويات سطح البحر في نيويورك ما بين 8 بوصات و 30 بوصة بحلول عام 2050 وما يصل إلى 15 بوصة إلى 75 بوصة بحلول نهاية القرن.
تمثال نيويورك حاليا
نيويورك
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