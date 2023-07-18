شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد ماذا سيحدث للأهرامات ووجهات سياحية عالمية فى 2050 بسبب تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن ما قد يحدث في 2050 بسبب تداعيات تغير المناخ في بعض الوجهات السياحية العالمية بصور تخيلية، فبعض المدن ستغمرها الفيضانات وأخرى تعانى من حرائق الغابات والجفاف المميت.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أبرمت أخصائية البيئة Marish Cuenca شراكة مع DiscoverCars لإنشاء صور فنية للمواقع السياحية في غضون ربع قرن فقط من الآن.

تبدو ساعة بيج بن في لندن مباشرة من فيلم كارثي، محاطة بكتلة من مياه الفيضانات، في حين أن أهرامات الجيزة لا يحيطها الصحراء والرمل بل الماء من كل الجهات، ودمرت حرائق أشجار النخيل في هاواي، في حين أن وادي الموت في كاليفورنيا شديد الحرارة لدرجة أن الطرق تذوب.

يعتقد الخبراء في DiscoverCars أن صورهم يمكن أن تصبح حقيقة في عام 2050، ما لم نتخذ إجراءات مناخية جادة وكبح انبعاثاتنا، وجاء في إحدى المدونات: "مع استمرار تأثير الاحتباس الحراري على الكوكب ، بدأنا بالفعل في رؤية آثار تغير المناخ".

وتضح هذه الآثار في ذوبان الأنهار الجليدية في القطب الشمالي إلى فصول الصيف الأكثر دفئًا من أي وقت مضى، فإن البيئة تتغير أمام أعيننا في الوقت الفعلي.

أهرامات الجيزة تم بناء أهرامات مصر، بما في ذلك أكبرها ، الهرم الأكبر في الجيزة ، منذ زمن طويل بشكل مذهل، ما بين 2550 و 2490 قبل الميلاد تقريبًا، ومنذ ذلك الحين تم الحفاظ عليها بشكل جيد، ولكن في ربع العقد القادم يمكن أن يتغير ذلك بشكل خطير.

قد تتحول الصحراء المحيطة إلى مدن ومناطق حضرية، حيث يتحرك الأشخاص بعيدًا عن الساحل وتحيط بالأهرامات المباني التي ينبعث منها الدخان وبرك مياه الفيضانات.

وسيؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تآكل الحجر الجيري الذي يشكل الأرض في المنطقة، مما سيؤدي إلى إتلاف الهياكل في جميع أنحاء القاهرة الكبرى.



الأهرامات حاليا



أهرامات الجيزة لندن لندن تظهر لندن وخاصة ساعة بيج بن في حالة يرثى لها بسبب نهر التايمز الذي فجر ضفافه، ويقع جسر ويستمنستر بالكاد فوق خط الماء، في حين أن الطرق أمام منطقة الجذب السياحي الأسطورية، التي يطلق عليها رسميًا برج إليزابيث، مغمورة بالكامل. يقول الخبراء، "نظرًا لارتفاع مستويات سطح البحر، من المتوقع أن تغمر المياه غالبية أرصفة لندن وأي ضواحي بالقرب من نهر التايمز بحلول عام 2050".

ساعة بيج بن حاليا ساعة بيج بن

الهند الهند تتصل مدينة كولكاتا بسلسلة من الطرق الكبيرة، وهي تشتهر الآن بهندستها المعمارية الإمبراطورية ومحطة شهيرة في رحلة استكشافية على الطريق. كما أنه نظرًا لموقعها على ضفاف النهر والساحل، فمن المرجح أن تغمر كولكاتا في الغالب بحلول عام 2050. يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر نتيجة ذوبان القمم الجليدية بالفعل على المدينة، حيث تتسبب الفيضانات السنوية المتكررة في إلحاق الضرر بالمنطقة.

الطرق فى الهند حاليا