تكنولوجيا: تسريبات جديدة توضح مواصفات هاتف Google Pixel 8 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات لتسليط الأضواء على هاتف Google Pixel 8 Pro، حيث إستعرضت أحدث التسريبات مواصفات هذا الإصدار من جديد.

تستعد شركة جوجل لإطلاق جيل جديد من هواتف الشركة خلال الفترة القادمة، ولقد قدمت التسريبات التي نشرت حتى الآن الكثير من التفاصيل حول تصميم ومواصفات هاتفي Pixel 8 Pro، وPixel 8 قبل الإعلان المرتقب في أكتوبر.

وتقدم التسريبات اليوم تفاصيل حول مواصفات هاتف Pixel 8 Pro الذي يضم شاشة LTPO OLED بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض QHD+ ومعدل تحديث 120 Hz.

أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Google Tensor G3، كما يضم الهاتف شريحة Titan مخصصة للحماية، ويتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

كما يتوفر الهاتف بقدرة بطارية 4950 mAh، على أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 27W، ومن المقرر أن ينطلق Pixel 8 Pro بنظام تشغيل Android 14، كما يأتي الهاتف بتقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، مع مستشعر للحرارة جديد.

وتتضمن إعدادات الكاميرة الرئيسية في هذا الإصدار مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، ومستشعر telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يضم مستشعر ISOCELL GN2 رئيسي، بينما تضم كاميرة telephoto مستشعر ISOCELL GM5، وتأتي الكاميرة المميزة بزوايا عرض فائقة الإتساع بمستشعر IMX787 من سوني، كما تتضمن الإعدادات مستشعر ToF.

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