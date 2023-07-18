شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تعديلات فيسبوك داخل مقاطع الفيديو ريلز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم Facebook بتجديد مركز الفيديو داخل التطبيق لمنح محتواه تغييرًا على غرار Instagram ، وستجلب التغييرات أدوات التعديل الخاصة بـ Reels إلى جميع مقاطع الفيديو على Facebook ، بالإضافة إلى قسم "Explore" الجديد لإبراز المقاطع الشائعة والتوصيات الأخرى.

ويأتي أيضًا باسم جديد علامة التبويب التي كانت تُعرف سابقًا باسم "Facebook Watch" ستُطلق عليها الآن ببساطة اسم "Video" وسيستمر القسم الذي سيستضيف مقاطع قصيرة مثل Reels بالإضافة إلى مقاطع فيديو حية ومحتوى أطول ، في الظهور في الجزء العلوي من تطبيق Facebook، وفقا لتقرير engadget.

تأتي العلامة التجارية الجديدة في الوقت الذي تغيرت فيه إستراتيجية الفيديو على Facebook بشكل كبير منذ ظهور قسم "المشاهدة" لأول مرة في عام 2017. في ذلك الوقت، كانت الشركة تدفع بشدة بالبرامج التلفزيونية وغيرها من المحتويات الطويلة التي تم إنشاؤها من أجل Facebook. الآن، تتمحور الكثير من طموحات فيديو Meta حول منافس TikTok، وReels ، ومقاطع أخرى موصى بها خوارزميًا. قال مارك زوكربيرج في العام الماضي إن هدفه هو تحويل Facebook إلى "محرك اكتشاف" يعرض المزيد من المحتوى خارج الرسوم البيانية الاجتماعية للمستخدمين.

تظهر بعض هذه السمات في علامة تبويب الفيديو الجديدة على Facebook ، والتي تحتوي على قسم "Explore" الجديد المشابه لشبكة Explore على Instagram، هناك سيجد المستخدمون مجموعات من مقاطع الفيديو الشائعة والتوصيات الأخرى مجمعة حسب علامة التصنيف.

تتخذ Meta أيضًا خطوات لدمج Reels على Facebook بشكل أوثق مع Instagram. شجع Facebook المستخدمين على نشر Reels من Instagram إلى Facebook لبعض الوقت. الآن ، تعمل الشركة أيضًا على توحيد التعليقات عبر التطبيقين بحيث لا يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى التبديل إلى تطبيق Instagram للتعليق على بكرة تم إنشاؤها على Instagram.

وبدأت التغييرات في الظهور الآن على تطبيق Facebook وموقع الويب