تكنولوجيا: Facebook يدعم تحسين محتوى الفيديو بإستخدام أدوات التحرير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدم تطبيق Facebook تحديث جديد للمستخدمين يأتي بتركيز خاص على ترقية محتوى الفيديو بإستخدام أدوات التحرير، وأيضاً دفع علامات تبويب محسنة للفيديو في التطبيق.

يعد محتوى الفيديو عامل رئيسي في إستمرار تطبيق الفيس بوك في جذب قاعدة كبيرة من المستخدمين، ورغم إنخفاض أعداد مستخدمي التطبيق خلال السنوات الأخيرة إلا أن تطبيق الفيس يستمر في دفع التحديثات التي تدعم التطبيق في التنافس بشكل أفضل مع تطبيقات التواصل الإجتماعي الأخرى.

ويستهدف التحديث الأخير بشكل خاص ترقية محتوى الفيديو لدعم المبدعيين ومطوري المحتوى لبث مقاطع فيديو بآداء أفضل.

ومن المقرر أن يتوفر قريباً للمستخدمين في تطبيق الفيس بوك علامة تبويب جديدة للفيديو يمكن الوصول إليها عبر شريط الإختصارات، والتي توفر للمستخدمين أدوات لتحرير إحترافي للفيديو.

أيضاً يعمل Facebook على دفع مميزات جديدة لتحسين “Reels” وإبتكار مقاطع الفيديو في التطبيق بديناميكية وإحترافية أعلى.

وتتضمن الأدوات المقدمة لتحرير الفيديو أدوات لتعديل الصوتيات، والموسيقى، وأيضاً النصوص والتي تجتمع في واجهة واحدة لدعم المستخدم بعملية تحرير سلس للمحتوى، مع العديد من الأدوات الإبداعية لتحرير الفيديو بآداء سريع.

أيضاً يمكن لإختيارات تحسين الصوتيات في مقاطع الفيديو تعزيز دمج الصوتيات في مقاطع الفيديو بإحترافية أعلى، مع دعم إضافة الموسيقى، وتحسين المقاطع الصوتية، مع إمكانية خفض الضوضاء.

وتتوافق الميزة مع مقاطع فيديو HDR، حيث يمكن تحميل مقاطع فيديو HDR من الأجهزة الأخرى إلى تطبيق الفيس.

ويدعم تبويب “الفيديو” المستخدمين في البحث عن مقاطع الفيديو والبث المباشر بسلاسة، مع موجز مختصر للتمرير السريع بين مقاطع الفيديو، مع ميزة التمرير الأفقي في reels مما يتيح التمرير بأداء أسرع بين مقاطع الفيديو القصيرة وتخطي أسرع للمحتوى، على أن يتاح للمستخدمين الوصول لتبويب الفيديو عبر الإختصارات.

من جانب أخر يأتي التحديث بتصميم جديد لميزة إستكشاف مقاطع الفيديو، والذي يتضمن مقاطع متنوعة بين القصيرة والطويلة، وأيضاً مقاطع البث المباشر.

المصدر

اعلان





