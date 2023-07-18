غلبت سما المصري .. شمس الكويتية تتحدث عن فيلم بورنو لها: “بليز اعمل بوزات حلوة”.. فيديو

الرياض - احمد صلاح - حلت الفنانة شمس الكويتية ضيفة على برنامج “كتاب الشهرة” على قناة الجديد اللبنانية حيث اجابت على عدد من الاسئلة بطريقتها المعتادة والتي تتميز بالجرأة.

فردا

وتابعت “داعش ارسلوا لي عبر تويتر من صفحتهم الرسمية رسالة تهديد بتفجير المسرح ان قمت بإحياء الحفل ورحت وعملت الحفلة والفرقة الموسيقية اللي معي كلهم طلبوا حاجز ضد الرصاص انا الوحيدة على المسرح خلوني وحدي بدون اي مضاد رصاص ولا حاجة وكملت حفلتي وما كان عندي اي خوف”.

وردا على سؤال عن ردة فعلها في حال اكتشفت كاميرا مراقبة في غرفة نومها قالت “هو كهاجس موجود لما اكون في بعض الفنادق”.

وتابعت “المشكلة هي مش انك تتصور المشكلة ان ماذا سيتركب عليه بناءا على التصوير والشخص الوحيد الذي افكر فيه بهذه الحالة هي أمي لأني انا لا اهتم انا شخص لا اسوي خطأ ان كنت في غرفة نومي يعني هذه حريتي الشخصية ما حدا له فيه”.

واضافت “لكن حاليا تيكتوك يقدر يصور فيديو كليب كامل عنك تبغي بورنو او انت تصلي او انك ملاك هذا الواحد لازم يفكر كيف الفترة القادمة يهيأ نفسه له”.

وختمت “بوكرة حد من الشارع لو يبغي يسوي فيلم بورنو لشمس كامل يقدر يسوي بس بليز اعمل بوزات حلوة”.





على سؤال عن كيفية تعاملها في حال تلقيها اتصال تهديد قبل إحياء حفل لها، قالت شمس الكويتية “حصل معي في العراق كنت اول فنان عربي يدخل العراق بعد سنين الانقطاع ببغداد”.

وتابعت “داعش ارسلوا لي عبر تويتر من صفحتهم الرسمية رسالة تهديد بتفجير المسرح ان قمت بإحياء الحفل ورحت وعملت الحفلة والفرقة الموسيقية اللي معي كلهم طلبوا حاجز ضد الرصاص انا الوحيدة على المسرح خلوني وحدي بدون اي مضاد رصاص ولا حاجة وكملت حفلتي وما كان عندي اي خوف”.

واضافت “لكن حاليا تيكتوك يقدر يصور فيديو كليب كامل عنك تبغي بورنو او انت تصلي او انك ملاك هذا الواحد لازم يفكر كيف الفترة القادمة يهيأ نفسه له”.

وختمت “بوكرة حد من الشارع لو يبغي يسوي فيلم بورنو لشمس كامل يقدر يسوي بس بليز اعمل بوزات حلوة”.





وختمت “بوكرة حد من الشارع لو يبغي يسوي فيلم بورنو لشمس كامل يقدر يسوي بس بليز اعمل بوزات حلوة”.



