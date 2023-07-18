شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ميزة للدردشة مع أرقام الهواتف غير المعروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تطبيق المراسلة الشهير واتس آب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين بدء الدردشات مع أشخاص مجهولين من خلال البحث عن أرقام هواتفهم ، دون حفظها في دفتر العناوين، حيث تتوفر الميزة الجديدة لكل من مستخدمي Android و iOS، وستسهل على المستخدمين الدردشة بأرقام غير معروفة.

كيفية الوصول إلى الميزة

شارك WABetaInfo لقطة شاشة للميزة الجديدة تشرحها للمستخدمين، وحسب لقطة الشاشة المشتركة ، سيقوم واتس آب بالبحث خارج جهات الاتصال الخاصة بك كلما أدخلت رقم هاتف غير مألوف في التطبيق، وللتحقق مما إذا كانت هذه الميزة يمكن الوصول إليها من خلال حساب واتس آب الخاص بك ، ما عليك سوى البحث عن رقم هاتف من خلال الوصول إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بك.

وبالنسبة لمستخدمي واتس آب على iOS، اتبع الخطوات التالية: في قائمة الدردشة ، انقر فوق الزر "Start New Chat" ، ثم أدخل رقم الهاتف غير المعروف في شريط البحث، وإذا كانت جهة الاتصال موجودة على واتس آب ، فستتمكن من افتح محادثة معهم.

وقالWAbetaInfo "يحفظ المستخدمون جهات الاتصال بشكل متكرر في دفتر العناوين الخاص بهم عندما يتلقون مكالمات من أرقام هواتف غير معروفة ، حتى يتمكنوا من التعرف عليها من خلال التحقق من صور ملفاتهم الشخصية على واتس آب ، لكنهم قد ينسون إزالة جهات الاتصال هذه لاحقًا. بالإضافة إلى ذلك ، يعني حفظ جهة اتصال غير معروفة أنهم قد تكون قادرًا على رؤية صورة ملفك الشخصي: يمكن اعتبار البحث عن رقم الهاتف دون حفظه في قائمة جهات الاتصال إجراءً إضافيًا للخصوصية وهو بالتأكيد يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز تجربة مستخدم المراسلة".