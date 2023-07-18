شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: بيانات تشير إلى أن مستخدمى ثريدز يتراجعون بأعداد كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما كان "ثريدز" أفضل بداية لأي تطبيق حتى الآن مع 100 مليون عملية تنزيل في الأيام الخمسة الأولى بعد الإطلاق في وقت سابق من هذا الشهر، لكن البيانات الجديدة تشير إلى أن الطريق أمامك قد يكون صعبًا.

وفى أفضل يوم له في 7 يوليو، بعد يومين من إطلاقه ارتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا على Android إلى أكثر من 49 مليون مستخدم يوميًا، ولكن بحلول 14 يوليو انخفض الرقم بالفعل بمقدار النصف إلى 23.6 مليون، وفقًا لـ البحث من قبل شركة تحليلات LikeWeb .

وكان مستخدمو ثريدز في الولايات المتحدة يتفاعلون بشكل أقل مع التطبيق، حيث تظهر البيانات ذروة الاستخدام عند 21 دقيقة في 7 يوليو، وتراجع إلى 6 دقائق في 14 يوليو، وفقا لتقرير digitartlend.

ومن المثير للاهتمام ، أنه خلال أول يومين كاملين من توفر سلاسل الرسائل، انخفض عدد زيارات الويب إلى تويتر دوت كوم بنسبة 5٪ مقارنة بالأسبوع السابق، وعلى الرغم من عودة حركة المرور إلى Twitter لآخر 7 أيام من البيانات، إلا أنها لا تزال منخفضة بنسبة 11٪ على أساس سنوي، وفقًا لموقع مماثل.

أشارت شركة التحليلات إلى أن معظم أبحاثها تستند إلى استخدام Android نظرًا لسهولة تتبعه مقارنةً بنظام iOS ، إلا أن نتائجها تتناغم مع الأبحاث المماثلة التي أجريت منذ إطلاقها.

وقال موقع مماثل في إحدى المدونات: "في السباق لاستبدال Twitter، بدأت شركة Thread بداية قوية ولكن لا يزال أمامها طريق طويل نحو كسب الولاء الدائم لأولئك الذين يشاركون في شبكة اجتماعية تهيمن عليها المنشورات النصية والمقالات المرتبطة آخر يوم الاثنين، على الرغم من جذب انتباه أوسع بكثير من بدائل Twitter مثل Mastodon مفتوح المصدر أو Bluesky الذي لا يزال قيد الإصدار التجريبي، فإن المواضيع المنبثقة عن وحدة أعمال Meta Instagram لا تجعل العملاء يعودون بانتظام بعد."

وفى علامة أخرى على التحديات المقبلة، قال آدم موسيرى، رئيس شركة Meta المملوكة لشركة إنستجرام، إنه تمامًا كما كان على تويتر أن يفعل قبل أسبوعين، يتعين على التطبيق الجديد أن يفرض قيودًا على القراءة بسبب الزيادة الطفيفة في عدد هجمات البريد العشوائى على النظام الأساسي.

ومع ذلك، فى حين أن Twitter قد فرض قيودًا ملموسة على التغريدات القابلة للعرض ، فقد أخبر Mosseri أولئك الموجودين على المواضيع أن يتواصلوا إذا كانت الحدود تعيق تجربة المستخدم، مما يشير إلى أنه قد يتم تقديم حلول بديلة أثناء استمرارهم في معالجة الروبوتات.

وترجع بداية الطيران في ثريدز بشكل أساسي إلى سببين - روابطها الوثيقة مع Instagram ، والتي سهلت إنشاء حساب وإنشاء مجتمع، مع إحباط الناس من Twitter، الذي عانى الكثير من الانقطاع منذ أن استحوذ Elon Musk على الشركة في اكتوبر.

وبعد أسابيع قليلة من الإطلاق، يبدو أن المواضيع تستقر وستبحث الآن عن نمو مطرد، على الرغم من أنه لا يزال من السابق لأوانه تحديد إلى أي مدى لا يزال التطبيق يمثل تهديدًا لتويتر.