شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Screen Distance بهواتف أيفون وكيفية استخدامها لحماية عينيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح أول إصدار تجريبي عام من iOS 17 متاح الآن للتنزيل، ويمكن لأولئك الذين يحرصون على الحصول على جميع الميزات الجديدة القادمة إلى أجهزة أيفون في وقت لاحق من هذا العام تنزيل iOS 17، ولعل واحدة من أكثر الميزات إثارة للاهتمام - والمفيدة - التي تأتي مع iOS 17 هي مسافة الشاشة أو Screen Distance.





ما هي مسافة الشاشة؟تستخدم Screen Distance in Screen Time كاميرا TrueDepth لتشجيع المستخدمين على تحريك أجهزتهم بعيدًا بعد إبقائها على مسافة تزيد عن 12 بوصة من وجوههم لفترة طويلة من الوقت، وهي ميزة متاحة فقط في طرازي أيفون و iPad مع Face ID، وتستخدم الميزة كاميرا TrueDepth لقياس المسافة بين عينيك والشاشة، كما أن الميزة غير ممكّنة بشكل افتراضي، حيث تحتاج إلى تشغيله يدويًا في تطبيق الإعدادات.





كيفية تمكين واستخدام ميزة مسافة الشاشة؟فيما يلي الخطوات التي تحتاج إلى اتباعها لتمكين ميزة مسافة الشاشة.

- افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز أيفون أو iPad.

- اضغط على Screen Time.

- قم بالتمرير لأسفل وانقر على مسافة الشاشة.

- اضغط على تشغيل مسافة الشاشة.

- قم بالتبديل على مفتاح مسافة الشاشة.

وبمجرد تمكين ميزة مسافة الشاشة، سترى تنبيهًا بملء الشاشة يقول "أيفون قريب جدًا" إذا كنت تحمل جهازك بالقرب من عينيك أكثر من 12 بوصة لفترة طويلة. يمكنك بعد ذلك النقر فوق الزر متابعة لرفض التنبيه ونقل جهازك بعيدًا، ويمكنك تعطيل ميزة مسافة الشاشة في أي وقت بالانتقال إلى الإعدادات> وقت الشاشة> مسافة الشاشة وإيقاف تشغيل تبديل مسافة الشاشة.