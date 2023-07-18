تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن موعد الإعلان الرسمي عن Oppo K11

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Oppo إعلانات تشويقية اليوم كشفت من خلالها عن الموعد الرسمي لكشف النقاب عن هاتف Oppo K11.

تستعد شركة Oppo لعقد مؤتمر في 25 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف Oppo K11، ولقد كشفت الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم من Oppo عن صور رسمية للهاتف، والتي توضح تصميم هذا الإصدار، وبعض التفاصيل حول إعدادات الكاميرة.

وتؤكد الصور الرسمية على أن هاتف Oppo K11 يأتي بتصميم مميز بنغمات ثنائية في الغطاء الخلفي، كما يتضمن الهاتف إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية والتي تتضمن مستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة ميزة التثبيت البصري.

من جانب أخر تشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo K11 يأتي بمواصفات تحاكي OnePlus Nord CE3، على أن يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W كبديل لقدرة 80W المميزة لهاتف وان بلس.

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