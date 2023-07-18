تكنولوجيا: ابل تبدأ العمل على تطوير الجيل السادس من أجهزة iPad Air

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشار المحلل “Mark Gurman” في تقريره الأخير الذي نشر في بلومبرج إلى أن ابل قد بدأت العمل على تطوير جيل جديد من أجهزة iPad Air.

تستعد شركة ابل لإطلاق الإصدارات الجديدة من أجهزة ماك المميزة برقاقة M3 في شهر أكتوبر المقبل، وهو ما أكد عليه المحلل Gurman في تقرير نشر مؤخراً، والذي أشار فيه أيضاً على أن ابل لن تقدم إصدارات جديدة من أجهزة الآيباد هذا العام.

كما أوضح التقرير خطط ابل لدعم الجيل السادس من أجهزة iPad Air بترقية كبيرة في المواصفات، على أن تقدم ابل هذا الإصدار في بداية عام 2024 المقبل.

بينما تشير بعض التوقعات إلى أن ابل تخطط لتحديث أجهزة الآيباد في شهر أكتوبر المقبل، إلا أن هذه الإصدارات لن تتضمن ترقية كبيرة في المواصفات.

ومن المقرر أن تدعم ابل أجهزة iPad Pro العام المقبل بشاشة OLED ورقاقة معالج M3 التي ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر.

أيضاً أوضح المحلل Gurman في تقريره أن ابل تعمل على تطوير جيل جديد من أجهزة iPad Air، إلا أنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول مواصفات هذا الإصدار، إلا أن التوقعات تؤكد على أنه يأتي بترقية لمواصفات الإصدار السابق.

يذكر أن ابل قدمت جهاز iPad Air في 2022 برقاقة M1 وكاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل، كما انطلق الجهاز بميزة Center Stage، ودعم الإتصال بشبكات 5G.

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